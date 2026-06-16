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Bahia recebe investimentos do Novo PAC para abrir novas UBS

Iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas

Redação
Por Redação
Hospital Irmã Dulce
Hospital Irmã Dulce - Foto: Adailton Venegeroles | Ag. A TARDE

O governo federal vai anunciar na próxima quarta-feira, 17, a liberação imediata de recursos para diversas cidades da Bahia para a construção de novas unidades de atendimento, retomada de obras paradas e entrega de equipamentos médicos.

A iniciativa faz parte do programa Agora Tem Especialistas, que busca reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no Sistema Único de Saúde (SUS).

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O que será anunciado?

  • Novas construções: Início das obras de 12 novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de 1 Centro Especializado em Reabilitação (CER).
  • Retomada de obras: Reinício de 11 obras da saúde que estavam paradas em território baiano.
  • Novos equipamentos: Entrega de 9 kits de equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas, além de 3 novos tomógrafos para hospitais e policlínicas de Salvador e do interior.
Construção de UBS
Construção de UBS - Foto: Reprodução | GOVBR

Impacto no atendimento local

O Hospital Irmã Dulce, em Salvador, será um dos beneficiados diretos com a inauguração de um novo tomógrafo e novos aparelhos cirúrgicos, permitindo a realização de exames complexos e a ampliação do número de cirurgias na unidade.

Entenda a ação

A ação na Bahia integra um esforço do Ministério da Saúde que atende 25 estados brasileiros. Ao todo, o governo federal está investindo na construção de 204 novas unidades de saúde e na regularização de 189 obras que faziam parte do Pacto Nacional pela Retomada de Obras Inacabadas.

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Bahia Novo PAC Saúde

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