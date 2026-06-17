Frente fria avança sobre Salvador e aumenta o risco de chuva nos próximos dias

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Após dias de tempo mais estável, Salvador deve enfrentar uma mudança nas condições climáticas nos próximos dias com a chegada de uma frente fria ao litoral baiano. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), o sistema meteorológico deve influenciar o tempo entre quinta-feira, 18 e sexta-feira, 19, aumentando a nebulosidade e favorecendo a ocorrência de chuvas na capital.

Nesta quarta-feira, 17, a atuação de uma massa de ar quente e seco mantém o céu variando entre claro e parcialmente nublado. Apesar do predomínio do tempo firme, não está descartada a possibilidade de pancadas isoladas de chuva em alguns pontos da cidade devido à influência dos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico.

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Mudança no cenário

A partir de quinta-feira, a aproximação de uma frente fria que avança da região Sul do país deve alterar o quadro meteorológico em Salvador. A previsão aponta céu nublado a parcialmente nublado, com alta probabilidade de chuva ao longo do dia.

Segundo a Codesal, as instabilidades devem ganhar força na sexta-feira, quando o céu permanecerá encoberto e há previsão de chuvas acompanhadas por rajadas de vento mais intensas. A velocidade dos ventos pode chegar a 39 km/h, considerada forte pelos meteorologistas.

Temperaturas devem cair

Com o avanço da frente fria, as temperaturas tendem a apresentar leve redução. Nesta quarta-feira, os termômetros podem variar entre 21°C e 30°C. Já na quinta, a máxima prevista é de 28°C, enquanto na sexta-feira não deve ultrapassar os 27°C.

A Defesa Civil orienta que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos e, em situações de emergência, acione o órgão por meio do telefone 199.