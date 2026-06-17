Leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia ganha nova data

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A venda do antigo Centro de Convenções da Bahia deu um novo passo. O Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), anunciou um novo leilão para a alienação do espaço localizado no bairro Jardim Armação, em Salvador.

Segundo o Diário Oficial do Estado (DOE), o leilão será realizado no dia 20 de julho, às 10h, no Espaço Crescer, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

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Os interessados poderão apresentar propostas entre os dias 25 de junho e 20 de julho, de forma física ou eletrônica por meio do site do Jus Leilão.

Sem interessados no primeiro leilão

A primeira tentativa de venda do espaço ocorreu no dia 26 de março deste ano. Avaliado em R$ 141,3 milhões, o imóvel não recebeu nenhuma proposta de compra.

O terreno possui área total de 187 mil metros quadrados, dos quais 71 mil m² estão localizados em uma área de proteção ambiental.

O espaço também passou por uma série de bloqueios judiciais, que chegaram a ultrapassar R$ 49 milhões, em decorrência de processos trabalhistas contra a extinta Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), atualmente substituída pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

As ações foram motivadas pelo descumprimento do Plano de Cargos e Salários dos servidores estaduais no período de 1990 a 2008.

O antigo Centro de Convenções está fechado desde 2016, após o desabamento de parte da estrutura, causado pela falta de manutenção e pela oxidação. O acidente deixou três pessoas feridas.