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Leilão do antigo Centro de Convenções da Bahia ganha nova data

Equipamento fica localizado no bairro Jardim Armação, em Salvador

Agatha Victoria Reis
Por
antigo Centro de Convenções da Bahia
antigo Centro de Convenções da Bahia - Foto: Raul Spinassé / Ag. A Tarde

A venda do antigo Centro de Convenções da Bahia deu um novo passo. O Governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração do Estado (Saeb), anunciou um novo leilão para a alienação do espaço localizado no bairro Jardim Armação, em Salvador.

Segundo o Diário Oficial do Estado (DOE), o leilão será realizado no dia 20 de julho, às 10h, no Espaço Crescer, da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

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Os interessados poderão apresentar propostas entre os dias 25 de junho e 20 de julho, de forma física ou eletrônica por meio do site do Jus Leilão.

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Sem interessados no primeiro leilão

A primeira tentativa de venda do espaço ocorreu no dia 26 de março deste ano. Avaliado em R$ 141,3 milhões, o imóvel não recebeu nenhuma proposta de compra.

O terreno possui área total de 187 mil metros quadrados, dos quais 71 mil m² estão localizados em uma área de proteção ambiental.

O espaço também passou por uma série de bloqueios judiciais, que chegaram a ultrapassar R$ 49 milhões, em decorrência de processos trabalhistas contra a extinta Empresa de Turismo da Bahia (Bahiatursa), atualmente substituída pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur).

As ações foram motivadas pelo descumprimento do Plano de Cargos e Salários dos servidores estaduais no período de 1990 a 2008.

O antigo Centro de Convenções está fechado desde 2016, após o desabamento de parte da estrutura, causado pela falta de manutenção e pela oxidação. O acidente deixou três pessoas feridas.

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