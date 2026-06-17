Detran-BA reforça ações para reduzir acidentes no período junino

As festas juninas mobilizam milhares de pessoas que, de Santo Antônio a São Pedro, passando, claro, pelo São João, vão transitar de uma cidade a outra para assistir a shows musicais, dançar forró, se aquecer na fogueira, soltar fogos e, quem pode, beber licor, cerveja, quentão.

Toda essa movimentação deixa as autoridades responsáveis pelo trânsito em alerta. Os acidentes de trânsito são a segunda maior causa de morte externa (não natural) do Brasil. E a maioria dos acidentes tem causa humana e é evitável.

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Números divulgados pelo Departamento Nacional de Trânsito na Bahia (Detran-BA) ajudam a dimensionar a verdadeira dimensão dessa calamidade. Esses dados apontam que, em 2025, foram anotados 72.270 acidentes de trânsito no estado. Esse total provocou, além das mortes, 18.968 internamentos hospitalares em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS). O custo para o sistema apenas com internamentos de vítimas de sinistros envolvendo motocicletas foi de R$ 150 milhões.

De olho na defesa e na promoção da vida, o órgão aproveita o São João para intensificar suas ações de fiscalização e também de educação para o trânsito.

"Acabamos de sair de um mês voltado para conscientização e ações voltadas para o trânsito — o Maio Amarelo. Mas o nosso trabalho de educação, prevenção, conscientização e fiscalização dura os 365 dias do ano", pontua Max Passos, diretor-geral do Detran-BA.

Há sempre, nos meses festivos do nosso estado, que são o período junino e o verão, um reforço integrado entre todos os entes envolvidos com o trânsito para conscientizar sobre a necessidade de redobrar a atenção com a prevenção, manutenção dos veículos e o cumprimento das leis de trânsito. Uma das nossas maiores preocupações é a tolerância zero para a combinação de bebida e direção. Além disso, com o aumento no fluxo de veículos nas estradas, o direcionamento é orientar os condutores a respeitar os limites de velocidade e o uso de equipamentos de proteção", destaca.

Mapa das festas

Nesse período junino, o Detran-BA manteve seu programa de Educação para o Trânsito, que consiste em palestras nas escolas e em empresas públicas e privadas. O órgão também produz e distribui panfletos com dicas e orientações de segurança para os motoristas, distribuídos, inclusive, durante a realização das blitze na capital e no interior.

Para as ações de fiscalização para os festejos, o tenente PM Jailton Santana, coordenador de Fiscalização e Operações de Trânsito do Detran-BA, conta que os servidores do órgão mapearam as cidades que serão palco de grandes festas juninas. Com base nesse documento, foi traçado um plano de atuação no entorno desses municípios com o objetivo de minimizar infrações que possam prejudicar a segurança viária da população.

Essas operações vão ocorrer sempre dentro do perímetro urbano e em parceria com a Polícia Militar.

“Vamos minimizar possíveis efeitos nocivos ao trânsito, tais como o cometimento de infrações, circulação de veículos em desacordo com a previsão legal, causando insegurança viária e, principalmente, inibir a condução veicular sob efeito de bebidas alcoólicas”, afirma.

Entre as cidades que contarão com ações do órgão estão Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, Santo Antônio de Jesus, Camaçari, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, Candeias, Madre de Deus, Pojuca, Mata de São João, Ilhéus, Itabuna, Senhor do Bonfim e Paulo Afonso (no São João); e Dias D’Ávila e Lauro de Freitas (no São Pedro).

O Detran não tem competência legal para atuar em rodovias, apenas nos perímetros urbanos. Porém, os maus condutores serão fiscalizados nas estradas por operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF, nas BRs) e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE, nas BAs).