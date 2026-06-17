Federação PSOL-Rede confirma lançamento de chapa na Bahia

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A Federação PSOL-Rede anunciou a data da convenção estadual para confirmar as candidaturas das eleições de outubro deste ano na Bahia. O encontro será realizado no dia 24 de julho e deve confirmar o presidente do PSOL, Ronaldo Mansur, como candidato ao governo do estado.

O atual pré-candidato comentou que a proposição de uma candidatura própria para governo e Senado pelos dois partidos surgiu como resposta às atuais forças políticas predominantes do estado.

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"Entendemos que o PT não representa as bandeiras de esquerda, colocadas num canto qualquer. Assim como entendemos que o atraso do carlismo não contempla as reivindicações e as necessidades da população baiana", afirmou.

Reforço na esquerda

Segundo o porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade, Marcelo Carvalho, a composição das candidaturas demonstra o perfil político defendido pela federação.

"Estamos construindo uma chapa que reflete a qualidade do campo de esquerda que representamos na Bahia. A Federação Rede-PSOL apresenta candidaturas comprometidas com a população e sem compromisso com as estruturas de poder existentes no Estado”, declarou.

A Executiva Estadual do PSOL reuniu-se em setembro do ano passado e escolheu, por unanimidade, o nome de Ronaldo Mansur para disputar o Governo do Estado nas eleições de 2026. A professora Meire Reis será a sua pré-candidata a vice. Para o Senado, foi escolhida Delliana Ricelli. A segunda ainda vaga será indicada pela Rede.