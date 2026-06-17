Caetano prevê vitória de Jerônimo no 1º turno e alfineta oposição

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), subiu o tom contra o grupo político de oposição, nesta quarta-feira, 17, afirmando que o bloco na Bahia enfrenta um cenário de "desespero" devido ao esvaziamento da base aliada.

De acordo com o gestor petista, a força política governista no estado tem se consolidado com o avanço das gestões do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

​Caetano apresentou números para ilustrar o que chama de "diluição" da oposição, destacando o amplo arco de alianças formado pelo Palácio de Ondina.

​"Jerônimo tem mais de 84% dos prefeitos da Bahia, mais de 350 prefeitos apoiando, além da maioria dos deputados estaduais, deputados federais e dos senadores", contabilizou o prefeito, em entrevista ao portal A TARDE.

​Para o mandatário de Camaçari, o crescimento da popularidade de Jerônimo Rodrigues está diretamente ligado à estratégia de municipalização das ações de governo.

"O trabalho que Jerônimo faz de governar o estado a partir do município é muito bom, e isso tem feito com que a figura dele cresça em toda a Bahia, assim como a de Lula", pontuou.

Críticas à oposição

​Ao analisar o comportamento dos adversários, Caetano avaliou que a falta de articulação tem levado a oposição a cometer erros estratégicos. Ele ironizou a postura dos opositores e cobrou a apresentação de entregas concretas feitas pelo grupo rival no estado.

​"O adversário fica desesperado, não sabe o que fazer, e quando faz, faz errado. Não é um tom agressivo contra a oposição, é a realidade concreta. Obviamente que a gente tem muita coisa para falar a respeito deles, porque o que é que eles de fato fizeram na Bahia? Quais foram os grandes hospitais, as policlínicas ou as estradas que eles construíram?", questionou o petista.

​O prefeito também fez menção indireta a movimentações recentes no cenário político baiano, citando o senador Angelo Coronel (Republicanos) como exemplo de erro tático da oposição: "Veja o que aconteceu com o Angelo Coronel. Deu dois tiros nos pés de vez", relembrou.

​Confiante na manutenção do projeto político liderado pelo PT na Bahia e no plano federal, Caetano encerrou prevendo um desfecho rápido nas urnas.

"A verdade está aparecendo, o debate está aparecendo e o povo está vendo quem mais fez e quem mais está fazendo pela Bahia. Portanto, eu penso que nós vamos ganhar no primeiro turno com Jerônimo e Lula", finalizou.