Prefeito de Camaçari prevê nova reunião com Grupo City no Brasil

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O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), afirmou que a reunião feita junto ao City Football Group em agenda na Inglaterra tratou de investimentos para a cidade.

Em declaração feita durante o lançamento da pedra fundamental da fábrica de baterias Windey nesta terça-feira, 9, o gestor apontou que um novo encontro será realizado em território brasileiro para acertar as pendências.

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Segundo o gestor, o grupo, que administra o Esporte Clube Bahia, realizou o desenvolvimento da cidade de Manchester através do esporte e a intenção do encontro seria a realização do mesmo modelo em Camaçari.

"O que eles fizeram lá em Manchester foi o desenvolvimento da cidade a partir do esporte, é um espetáculo, e na parceria Público-Privada. Foi uma viagem muito legal, não foi só com o Grupo City, me reuni também com outros empresários. Você está vendo aqui hoje como trouxemos investimentos", disse o prefeito após ser questionado pelo A TARDE.

A data para o novo encontro não foi informada pelo prefeito, durante entrevista à imprensa.

Nova rodada de reuniões

Caetano também evitou comentar quais investimentos específicos devem ser feitos pelo City em Camaçari, mas adiantou que fará uma nova reunião com a companhia.

"Não posso falar ainda porque faltou o pessoal do mundo árabe. Nós vamos ter uma reunião aqui e vamos apresentar as áreas prioritárias", explicou Caetano.

Lançamento da Pedra Fundamental em Camaçari - Foto: Letícia Martins | ECBahia

Bahia e Grupo City lançaram pedra fundamental do novo CT em fevereiro

Em fevereiro, o Esporte Clube Bahia SAF apresentou o novo centro de treinamento do Esquadrão de Aço com investimento de R$ 300 milhões e mais de 560 mil metros quadrados.

O City Football Academy Bahia ficará localizado em Camaçari, prometendo ser o mais moderno de todo o Nordeste e um dos mais completos do país.

O equipamento contará com:

12 campos de futebol , sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base;

, sendo quatro para o time masculino, dois para o time feminino e seis para categorias de base; 1 miniestádio para mil pessoas;

1 hotel;

1 centro administrativo;

144 vagas de alojamento;

500 vagas de estacionamento.

A estrutura seguirá o modelo de excelência dos City Football Academies espalhados pelo mundo, como os de Manchester, Nova York, Montevidéu e Melbourne.

No novo CT estarão reunidos o futebol profissional masculino e feminino, além das categorias de base e demais setores administrativos do clube.

Além do espaço, o lugar é localizado estrategicamente, a apenas 15 minutos do Aeroporto Internacional de Salvador e a 40 minutos da Arena Fonte Nova.