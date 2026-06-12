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SAÚDE

Policlínica de Camaçari já tem data para ser entregue, revela Caetano

Unidade de saúde é considerada o maior investimento em saúde pública em Camaçari nos últimos 40 anos

Yuri Abreu
Por
Obras da Policlínica de Camaçari estão em fase final
Obras da Policlínica de Camaçari estão em fase final - Foto: Patrick Abreu/Prefeitura de Camaçari

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), afirmou nesta sexta-feira, 12, que a Policlínica do município, localizada na Região Metropolitana de Salvador, será entregue no final deste mês de junho.

Conforme o petista, a unidade de saúde é considerada o maior investimento em saúde pública das últimas quatro décadas. Nos primeiros meses, o equipamento começará a funcionar com gestão integral da Prefeitura.

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Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano
Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano - Foto: Divulgação | Ascom Prefeitura de Camaçari

"A Policlínica não será apenas inaugurada, mas colocada efetivamente para funcionar, com ampliação gradual da oferta de especialidades, exames e atendimentos", afirmou Luiz Caetano, em entrevista a veículos de imprensa na manhã de hoje.

Críticas à oposição

Apesar da boa expectativa, Luiz Caetano teceu críticas aos vereadores de oposição do seu governo na Câmara Municipal. De acordo com o prefeito, parlamentares do grupo teriam feito um bloqueio ao que autorizaria a criação de um consórcio com o governo do Estado para administrar o equipamento.

O projeto, enviado à Casa no último dia 11 de maio, prevê a gestão compartilhada com o Estado, modelo que ampliaria a capacidade operacional da unidade. No entanto, a proposta foi travada pelos edis. Ainda assim, a Prefeitura decidiu seguir adiante com recursos próprios.

Porém, a expectativa é a de que, com a futura autorização legislativa para o consórcio, a unidade alcance sua capacidade plena.

Como será a futura policlínica?

A unidade contará com 25 consultórios voltados para diversas especialidades, entre elas oftalmologia e otorrinolaringologia, além de espaços destinados à fisioterapia, ambulatório de estomias e atendimento infantil com foco em estimulação precoce. O projeto foi desenvolvido para garantir fluxos mais eficientes, segurança assistencial e maior resolutividade nos atendimentos especializados.

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Com investimento superior a R$ 24,4 milhões, a unidade se destaca por ser a primeira do Brasil construída dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), reforçando o compromisso conjunto com a ampliação do acesso à saúde especializada.

Quando estiver em pleno funcionamento, a unidade de saúde especializada de alta complexidade terá capacidade para realizar até 54 mil atendimentos mensais.

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Bahia camaçari Luiz Caetano policlínica

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