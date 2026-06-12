Policlínica de Camaçari já tem data para ser entregue, revela Caetano

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O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), afirmou nesta sexta-feira, 12, que a Policlínica do município, localizada na Região Metropolitana de Salvador, será entregue no final deste mês de junho.

Conforme o petista, a unidade de saúde é considerada o maior investimento em saúde pública das últimas quatro décadas. Nos primeiros meses, o equipamento começará a funcionar com gestão integral da Prefeitura.

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Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano - Foto: Divulgação | Ascom Prefeitura de Camaçari

"A Policlínica não será apenas inaugurada, mas colocada efetivamente para funcionar, com ampliação gradual da oferta de especialidades, exames e atendimentos", afirmou Luiz Caetano, em entrevista a veículos de imprensa na manhã de hoje.

Críticas à oposição

Apesar da boa expectativa, Luiz Caetano teceu críticas aos vereadores de oposição do seu governo na Câmara Municipal. De acordo com o prefeito, parlamentares do grupo teriam feito um bloqueio ao que autorizaria a criação de um consórcio com o governo do Estado para administrar o equipamento.

O projeto, enviado à Casa no último dia 11 de maio, prevê a gestão compartilhada com o Estado, modelo que ampliaria a capacidade operacional da unidade. No entanto, a proposta foi travada pelos edis. Ainda assim, a Prefeitura decidiu seguir adiante com recursos próprios.

Porém, a expectativa é a de que, com a futura autorização legislativa para o consórcio, a unidade alcance sua capacidade plena.

Como será a futura policlínica?

A unidade contará com 25 consultórios voltados para diversas especialidades, entre elas oftalmologia e otorrinolaringologia, além de espaços destinados à fisioterapia, ambulatório de estomias e atendimento infantil com foco em estimulação precoce. O projeto foi desenvolvido para garantir fluxos mais eficientes, segurança assistencial e maior resolutividade nos atendimentos especializados.

Com investimento superior a R$ 24,4 milhões, a unidade se destaca por ser a primeira do Brasil construída dentro do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), reforçando o compromisso conjunto com a ampliação do acesso à saúde especializada.

Quando estiver em pleno funcionamento, a unidade de saúde especializada de alta complexidade terá capacidade para realizar até 54 mil atendimentos mensais.