Fábrica de baterias em Camaçari será polo de exportação para a América Latina

A cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), passará a ser um polo de exportação de “superbaterias” de tecnologia BESS para toda a América Latina. De acordo com informações obtidas por A TARDE, a instalação da primeira fábrica da Windey Energy no Brasil faz parte de uma estratégia para tornar a cidade baiana uma "sede" da empresa chinesa no continente.

Galpão dentro da Fábrica da Windey de Camaçari - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira, 9, o CEO da Windey Energy no Brasil, Ricardo Galvão, afirmou que a Bahia possui os melhores projetos de energia renovável do país em razão do estado ter os “melhores ventos do Brasil”. Segundo o executivo, a implementação da fábrica coloca Camaçari e a Bahia como protagonistas no setor na América Latina.

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“Os melhores ventos do Brasil são na Bahia, principalmente ventos noturnos com mais de 9, 10 metros por segundo. Isso faz uma diferença incrível. Como é que a gente vai fazer esse protagonismo? Justamente trazendo essa fábrica, não só para trazer divisas automaticamente para a Bahia, mas vamos usar essa fábrica para exportar as nossas divisas, exportar os nossos produtos para toda a América Latina”, afirmou Galvão durante lançamento da pedra fundamental da Windey em Camaçari.

Comércio nacional

A disponibilização das baterias BESS não deve focar apenas na exportação e pode alimentar também o mercado nacional e até o baiano. O CEO da Windey afirmou que a empresa “agilizou” o lançamento da fábrica para disputar o Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência, por meio de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias (LRCAP), que será aberto em dezembro.

“O governo vai lançar esse leilão de baterias no final do ano e é por isso que nós aceleramos nossos processos. Precisamos ter as nossas baterias nacionalizadas porque nós precisamos atender os nossos clientes através de financiamentos, que é o caso do BNDES. Vamos acelerar o mais rápido possível para que, no final do ano, a gente esteja pertencente à possibilidade de concorrer da melhor forma possível”, contou o executivo.

A reportagem consultou mais representantes da companhia, os quais informaram que um possível êxito no leilão, inclusive, poderia resultar em um maior diálogo com a Neoenergia Coelba para a disponibilização das baterias para o setor residencial na Bahia. Todavia, o cenário ainda não teria definições.

O leilão foi lançado pelo Ministério de Minas e Energia (MME) na semana passada. Segundo o governo federal, a medida representa um marco para a modernização do setor elétrico brasileiro, ao viabilizar a contratação de sistemas de baterias em larga escala para reforçar a segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Os leilões terão como objetivo contratar disponibilidade de potência, em megawatts (MW), a partir de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias eletroquímicas. Esses equipamentos poderão armazenar energia elétrica e devolvê-la ao sistema quando houver necessidade operativa, contribuindo para o atendimento da demanda nos horários de maior consumo.

Implantação de turbinas

Durante os próximos dois anos, a Windey irá avaliar uma possível implantação de turbinas de energia eólica no próprio espaço da fábrica de baterias, alimentando assim o armazenamento elétrico na unidade de Camaçari. No entanto, conforme o CEO, o foco atual da empresa é a participação no leilão federal e, além disso, a chegada dos aerogeradores também dependeria de uma avaliação das demandas da companhia chinesa.

“Após essa primeira rodada, a nossa projeção, inclusive nessa área aqui de 25 mil m², a gente pode colocar não só a fábrica de BESS, mas a construção da nossa produção das turbinas, que a gente chama de naceles aqui. Então, nos próximos dois anos, vamos ver como está sendo o mercado, mas a nossa prioridade agora é a BESS. Na sequência, veremos a fábrica de turbinas com turbinas customizadas para os ventos brasileiros”, explicou.

Bahia na frente

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que também esteve presente no lançamento da pedra fundamental da Windey Energy, no Polo Industrial de Camaçari, destacou que o Nordeste possui uma “vantagem competitiva” em relação a outras regiões do Brasil. Segundo o petista, a Bahia principalmente, reúne as melhores condições climáticas para o fomento do mercado de economia verde.

Governador durante o lançamento da pedra fundamental da Windey Energy - Foto: Leo Almeida | Ag. A TARDE

“Windey fez estudos sobre os melhores lugares para se instalar essa indústria e o Nordeste tem a vantagem competitiva. A Bahia possui as terras que têm as melhores potenciais de vento, sol, além da biomassa. Não diz respeito apenas a uma energia ou outra, é um conjunto”, afirmou Jerônimo.

O gestor relatou que participou das tratativas para a chegada da companhia chinesa ao estado, inclusive cumprindo agendas na China. Jerônimo afirmou que buscou facilitar a chegada da Windey em Camaçari e comentou que a projeção da empresa é que a produção tenha início em 2027.

“Eu estive na China duas vezes, nas duas vezes tive condições de visitar e de me encontrar com eles. Na companhia do presidente Lula, com participação de Rui Costa, todos eles ajudando a gente para que as informações pudessem ser adequadas. Aqui não foi construído um prédio novo, foi adquirido um prédio, o que já reduz o prazo para o início da produção”, explicou.

Novas parcerias

O ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT) que o novo capítulo da crise entre os Estados Unidos e o Brasil, com a possibilidade de aplicação de um tarifaço de 37,5% sobre produtos brasileiros, faz com que o país busque aproximação com outros parceiros econômicos de outras regiões, como a Europa e a China.

Durante o lançamento da pedra fundamental da Windey Energy, Rui voltou a solicitar a parceria dos asiáticos para investir em setores nos quais a Bahia se destaca, a exemplo das energias renováveis.

"E a China é um parceiro fundamental, na minha opinião, para acelerar essa integração. Então, eu gostaria de registrar aqui o meu pedido, que vocês pudessem também nos ajudar nesse processo de integração e que vocês, além desse investimento de reserva de energia, vocês olhassem toda a cadeia produtiva da energia. A Bahia tem uma vantagem competitiva muito grande em relação a outros estados brasileiros. O Nordeste já tem, e a Bahia, em particular, possui um diferencial grande de custos e de oportunidades", afirmou o ex-ministro, que participou das tratativas para a chegada da Windey.

O que são baterias BESS

Os sistemas de armazenamento de energia em bateria (BESS) funcionam armazenando eletricidade durante períodos de baixa demanda ou quando há excesso de produção, e liberando-a quando a demanda é alta ou quando há falta de energia. A carga pode ser procedente da rede ou de instalações de energia renovável.

A diferença em relação a uma bateria comum é o software que, utilizando ferramentas como IA ou soluções baseadas em dados, pode identificar o momento de liberar a energia armazenada, permitindo um gerenciamento avançado.