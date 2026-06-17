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Baiana vence mundial de Candy Crush e leva prêmio de R$ 2,5 milhões

Campeonato aconteceu em Londres, na Inglaterra

Agatha Victoria Reis
Por
Candy Crush
Candy Crush - Foto: Divulgação | King

A baiana Luana Mattos venceu o campeonato mundial de Candy Crush, realizado em Londres, na Inglaterra. Nascida na Bahia, a jogadora faturou o prêmio principal de US$ 500 mil, cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual.

Além do valor em dinheiro, Luana recebeu um anel cravejado de joias confeccionado pela renomada joalheria de luxo Icebox.

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Única representante do Brasil no campeonato de 2026, a baiana, que participa do jogo há 13 anos, usou um broche da bandeira do Brasil na manga de sua camiseta durante as partidas para atrair boas energias.

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Campeonato de Candy Crush

A baiana competiu com jogadores dos Estados Unidos, Espanha, Alemanha e Portugal. Os jogos eram ao vivo e divididos em rounds.

Ao ganhar o campeonato, Luana contou que ficou concentrada em coletar as balas azuis, para gerar mais pontos nos rankings. "A única coisa que eu pensei durante todo o jogo foi: 'doce azul, doce azul, doce azul, eu preciso coletar todos que eu puder'", disse a brasileira.

Anel de luxo Icebox

O anel que Luana recebeu é exclusivo e é inspirado no próprio jogo. O objeto de luxo possui safiras, rubis, esmeraldas e safiras rosas e pedras dos elementos do jogo.

Além disso, no centro do anel tem um doce azul giratório chamado “Wrapped Candy” e o nome Candy Crush gravado em ouro na lateral.

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