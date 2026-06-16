Sem vacina, surto de ebola avança na África e acende alerta da OMS

A crise sanitária na República Democrática do Congo (RDC) ganhou projeção internacional com um prognóstico preocupante divulgado pelas autoridades humanitárias. A epidemia de ebola que atinge o país africano pode se prolongar por mais um ano e, de acordo com as projeções atuais, ainda está longe de atingir o seu pico de contágio.

O alerta foi emitido nesta terça-feira, 16, por Bruno Michon, chefe de operações da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), durante uma entrevista coletiva que detalhou a gravidade da situação em solo congolês.

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O principal obstáculo para conter o avanço da doença está diretamente ligado à infraestrutura local. Segundo Michon, há uma grave falta de capacidade de diagnóstico na região, um fator crítico que impede o mapeamento correto do vírus.

Essa escassez de testes e laboratórios estruturados torna extremamente difícil para os agentes de saúde saberem exatamente até que ponto a epidemia está se espalhando pelas comunidades, elevando o risco de uma subnotificação em massa.

Alerta sanitário e expansão pelas fronteiras

O surto atual foi oficialmente declarado pelas autoridades da RDC no dia 15 de maio, configurando a 17ª epidemia da doença registrada na história do país. Diante do potencial de disseminação do vírus, a Organização Mundial da Saúde (OMS) agiu rapidamente e ativou o alerta sanitário internacional apenas dois dias após a notificação oficial.

Apesar dos esforços contidos nas fronteiras, o surto já se expandiu geograficamente e atingiu o vizinho Uganda, onde os órgãos de saúde locais já confirmaram 19 casos positivos, incluindo duas mortes causadas pela enfermidade.

A gravidade do cenário é acentuada pelo perfil biológico do vírus em circulação. Não existe vacina nem tratamento aprovado pela comunidade científica contra a rara cepa Bundibugyo, que é a grande responsável por este surto específico.

Os dados estatísticos mais recentes da OMS, baseados nos relatórios oficiais encaminhados pelo governo congolês, apontam que a epidemia já acumulou 808 casos registrados e provocou 192 mortes, estabelecendo uma letalidade preocupante de 24% entre as pessoas infectadas.

Vista geral do cemitério de Nyamurongo, localizado no bairro de Ndibakodu - Foto: JOSPIN MWISHA/AFP

O desafio da desconfiança nas comunidades

Para além das barreiras médicas e biológicas, os agentes humanitários enfrentam desafios de ordem social e geográfica para conter a transmissão do ebola. As equipes de resposta imediata relatam dificuldades logísticas para acessar terrenos isolados e zonas de conflito ou de difícil tráfego no interior da República Democrática do Congo.

Bruno Michon destacou que conter a doença exige um investimento massivo não apenas em remédios, mas na construção de uma relação de confiança com a população local.

De acordo com o chefe de operações da FICV, sem o apoio e a colaboração ativa das lideranças comunitárias e dos moradores, as equipes médicas ficam de mãos atadas e não conseguem detectar os novos casos a tempo de isolar o vírus e salvar vidas.