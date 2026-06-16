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SAÚDE

“Ozempic” brasileira chega às farmácias e valor passa de R$ 400

Caneta é a primeira versão do medicamento aprovado pela Anvisa

Gustavo Zambianco
Por
Ozivy, primeiro medicamento à base de semaglutida desenvolvido e fabricado no Brasil
Ozivy, primeiro medicamento à base de semaglutida desenvolvido e fabricado no Brasil - Foto: Divulgação

A primeira caneta de semaglutida fabricada no Brasil começou a ser vendida nos balcões das farmácias nesta semana e teve seu preço inicial definido em R$ 452. Produzido pela farmacêutica brasileira EMS, o medicamento é o pioneiro aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a expiração da patente da substância no país.

Batizado comercialmente como Ozivy, o remédio teve sua distribuição iniciada pelas capitais brasileiras nesta segunda-feira (15). A expectativa do laboratório é alcançar a cobertura e o abastecimento de toda a rede nacional até julho de 2026.

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Estrutura de preços e pacotes promocionais

A EMS estabeleceu o preço sugerido inicial de R$ 452,00 por unidade. Contudo, a fabricante desenhou um plano financeiro de incentivo para os primeiros meses de terapia:

  • Trimestre Inicial (Doses de introdução): Um combo com canetas suficientes para cobrir os primeiros 90 dias de tratamento será comercializado por R$ 863,23. Com o desconto, o custo médio mensal para o paciente cai para R$ 287,74 na fase de adaptação.
  • Fase de Manutenção (A partir do 4º mês): O valor da caneta individual com dosagem ajustada passará a ser de R$ 498,00.
  • Lançamento Futuro: A farmacêutica planeja disponibilizar um pacote contendo duas canetas de 1,0 mg pelo valor fechado de R$ 896,00. Esta apresentação, no entanto, ainda não tem data oficial para chegar ao mercado.

Para este primeiro ciclo de abastecimento, a EMS colocou mais de 500 mil canetas à disposição dos principais distribuidores e redes farmacêuticas do país.

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O que é a semaglutida e como ela atua?

A semaglutida é um composto sintético que atua como um análogo do GLP-1, hormônio produzido naturalmente pelo intestino após a ingestão de alimentos. A substância simula os sinais de saciedade no organismo por meio de três mecanismos principais:

  • Estimula a liberação adequada de insulina pelo pâncreas;
  • Reduz a liberação excessiva de glicose realizada pelo fígado;
  • Retarda o esvaziamento gástrico, prolongando a sensação de estômago cheio e auxiliando no controle glicêmico e ponderal.

Concorrência e queda de preços no mercado

A quebra da exclusividade da patente gerou uma forte onda de concorrência no mercado farmacêutico nacional, resultando em reduções imediatas de preços nas prateleiras:

  • Ozempic e Wegovy, produzidos pela Novo Nordisk: A multinacional dinamarquesa detentora da fórmula original revisou sua tabela de preços para manter suas marcas competitivas diante dos genéricos e similares.
  • Extensior e Poviztra, produzidos pela Eurofarma: O laboratório nacional também anunciou reduções em suas versões concorrentes baseadas em semaglutida.

Atualmente, impulsionados pela concorrência direta com a chegada do Ozivy, os tratamentos voltados para as doses iniciais de semaglutida flutuam no mercado brasileiro em uma faixa de preço que varia entre R$ 399,00 e R$ 599,00.

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brasil Caneta emagrecedora Ozempic Ozivy

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