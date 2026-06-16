Bahia está com estoque crítico de 6 tipos de sangue; saiba como doar

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Os estoques de sangue estão baixos na Bahia. De acordo com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do estado (Hemoba), a situação é crítica para os tipos A+, A-, B+, AB-, O+ e O-.

Já os tipos B- e AB+ estão estáveis, mas também necessitam de doação. A instituição tem alertado pessoas através das redes sociais como forma de incentivar a ação.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O sangue doado é essencial em diversas situações, como no tratamento de lesões graves, câncer e outras doenças, além de ser fundamental em diferentes tipos de cirurgias. Cada doação pode beneficiar mais de um paciente e os componentes são encaminhados aos hospitais públicos do estado da Bahia.

Quem pode doar?

Pessoas com boas condições de saúde e peso acima de 50 kg;

Que tenha entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

Pessoas com mais de 60 anos só poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos;

Homens podem doar até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações e mulheres podem doar até 3 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações.

Quem não pode?

Gripado, resfriado, com febre, espere 15 dias após o desaparecimento dos sintomas;

Grávidas;

Período pós-gravidez (90 dias para parto normal e 180 dias para parto cesariano);

Período de amamentação (durante os primeiros 12 meses);

Tatuagem e/ou piercing nos últimos 6 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impede a doação);

Ter feito exames/procedimentos endoscópicos nos últimos 6 meses;

Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis; aguardar 12 meses;

Quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade;

Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatite B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas;

Uso de drogas ilícitas injetáveis.

Onde doar?

Salvador

Hemóvel

até 20/06 – Shopping Bela Vista

19 e 20/06 – Salvador Shopping

22 a 27/06 – Shopping Bela Vista

22 e 23/06 – Salvador Shopping

25 a 27/06 – Salvador Shopping

29 e 30/06 – Shopping Bela Vista

29 e 30/06 – Salvador Shopping

Hemocentro Coordenador - Salvador, Ladeira do Hospital Geral

Segunda a sexta-feira - 07h30 as 18h30; Sábado - 07h30 as 16h30

UC Hemoba - Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce - Largo de Roma

Segunda a sexta-feira: 7h10 as 11h30 e 13h as 16h

UC Hemoba - Hospital Geral Roberto Santos

Segunda a sexta-feira: 8h as 12h e 13h as 17h.

UC Hemoba - Hospital do Subúrbio

Segunda a sexta-feira - 7h30 as 12h e 13h as 16h30

Interior

Hemocentro Regional do Extremo Sul - Eunápolis

Funcionamento: Terça e Quarta-feira: 8h as 12h e das 14h as 17h30 e Sexta-feira - 8h as 12h e das 14h as 17h.

Hemocentro Regional Barreiras - Barreiras

Endereço: Rua Paulo Afonso, s/n, Barreirinhas (ao lado do Hospital Municipal Eurico Dutra) - Cep: 47810-608

Segunda-feira, Terça-feira, Quinta-feira e Sexta-feira: 08h às 11h30 e 13h às 16h30 / Quarta-feira: 8h às 11h30 e 16h às 19h30 (coleta noturna).

Hemocentro Regional de Vitória da Conquista - Vitória da Conquista

Endereço: Rua D, Loteamento Cristo Rei, Bairro Felicia – Cep: 45055-420

Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 7h30 às 11h30 Sábado: 07h30 as 11h

UCT Hemoba - Alagoinhas

Endereço: Rua Dantas Bião, nº 49 CEP: 48000-011

Funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 8h as 12h ; 14h as 17h

UCT Hemoba - Brumado

Endereço: Rua Manoel Fernandes dos Santos, nº. 87, Jardim Brasil – Cep: 46.100-000

Funcionamento: Segunda e Terça-feira: 07h as 12h30 Quarta-feira: 07h as 12h ; 13h as 18h30 Quinta e Sexta-feira: 07h as 12h30

UCT Hemoba – Camaçari

Endereço: Avenida Jorge Amado, s/n, Jardim Limoeiro – Cep: 42.802-580

Funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 8h as 12h ; 13h as 16h

UCT Hemoba - Feira de Santana

Endereço: Avenida Presidente Dutra, s/n, Esquina com a Avenida Maria Quitéria, em frente a TV Subaé.

Funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 7h30 as 12h ; 13h as 17h Sábado: 07h30 as 12h; 13h as 16h

UCT Hemoba - Guanambi

Endereço: Rua Dr. José Humberto Nunes, nº. 1750, Paraíso – Cep: 46.430-000

Funcionamento: Segunda a sexta-feira 7h30 as 11h30

UCT Hemoba - Irecê

Endereço: Praça Teodoro Sampaio, s/n, Centro, Hospital Regional de Irecê – Cep: 44.900-000

Funcionamento: Segunda a Quarta: 08h00 - 11h30 ; 13h as 16h Quinta-feira: Não há doação e Sexta-feira: 08h00 as 11h30 ; 13h as 16h.

UCT Hemoba - Itaberaba

Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 112, Centro – Cep: 46.880-000

Funcionamento: Segunda-feira: 8h as 12h;

Terça-feira: 08h as 12h;

Quarta-feira: 7h as 12h e 13h30 as 18h;

Quinta-feira: 8h as 12h;

Sexta-feira: 8h as 12h.

UCT Hemoba - Itapetinga

Endereço: Avenida Cinquentenário, s/n, Jardim Morumbi (ao lado do Hospital Cristo Redentor) - Cep: 45.700-000

Funcionamento: Segunda-feira: 08h as 12h ; 14h as 17h ,Terça-feira: 08h as 12h00 e Sexta-feira: 08h as 12h

UCT Hemoba - Jacobina

Endereço: Praça Rui Barbosa, s/n - Cep: 44.700-000

Funcionamento: Segunda-feira: 7h30 as 12h ; 13h30 as 16h Terça a Sexta-feira: 07h30 as 12h30

Às segundas os atendimentos são sangrias terapêutica, acompanhamento de doadores com sorologia não negativa.

UCT Hemoba - Jequié

Endereço: Rua São Cristóvão, s/n, Centro - Cep: 45.203-110

Funcionamento: Segunda a Quinta: 08h as 11h30 ; 13h as 16h30 Sexta-feira 8h as 11h

UCT Hemoba - Juazeiro

Endereço: Rua Alto Cheiroso, s/n, Bairro Santo Antônio. Juazeiro BA, CEP: 48903-190

Funcionamento: Segunda a Quinta-feira: 8h as 11h30 ; 14h as 16h30 (agendamento pela tarde)

Sexta-feira: 8h as 11h30 ; A partir das 14h, mediante agendamento prévio

UCT Hemoba - Paulo Afonso

Endereço: Rua das Caraibeiras, s/n, General Dultra (Chesf) - Cep: 48.607-010

Funcionamento: Segunda-feira: 7h as 11h

Terça-feira: 13h as 16h

Quarta-feira: 07h as 11h ; 13h as 16h

Quinta-feira: 07h as 11h

Sexta-feira: 07h as 11h

UCT Hemoba - Ribeira do Pombal

Endereço: Rua Salustiano Guerra, nº 338, Hospital Geral Santa Tereza.

Funcionamento: Segunda e Terça-feira: 7h30 as 11h30

Quarta-feira: 07h30 as 11h30 ; 13h as 16h30 (Atendimento ambulatorial/sangria)

Quinta e Sexta-feira: 07h30 as 11h30

UCT Hemoba - Santo Antônio de Jesus

Endereço: Avenida Cosme Damião, BR 101, Andaiá (Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus) - Cep: 44.434-040

Funcionamento: Segunda a sexta - 07h30 as 11h e 13h30 as 17h00 Sábado - 08h00 as 11h30 ; 13h30 as 16h00

UCT Hemoba - Seabra

Endereço: Avenida Franklin de Queiroz, s/n, Tamboril - Cep: 46.900-000

Funcionamento: Terça, Quarta e Quinta-feira: 14h30 as 17h30 Sexta-feira - 8h as 12h ; 14h as 17h

UCT Hemoba - Senhor do Bonfim

Endereço: Praça Duque de Caxias, nº. 172, Centro – Cep: 48.970-000

Funcionamento: Segunda a Sexta-feira : 7h30 as 13h30 (coleta)

UCT Hemoba - Teixeira de Freitas

Endereço: Rua Massanori Nagao, nº. 355, Centro - Cep: 45.985-198

Funcionamento: Segunda a Quinta-feira: 7h30 as 11h30 ; 13:30h as 17:30H - Sexta-feira: 08h00H as 12h00

O que fazer no dia da doação?

Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);

Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

Não fumar por pelo menos 2 horas.

Em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os menores de 16 anos, que acompanham o voluntário à doação de sangue, devem permanecer restritos à área da recepção da unidade em companhia de um adulto enquanto durarem os procedimentos.

Documentos válidos

Carteira de identidade;

cartão de identidade de profissional;

carteira de trabalho e previdência social;

carteira nacional de habilitação;

passaporte.

Cópia autenticada do documento também é aceita, desde que as fotos e inscrições estejam legíveis e as imagens permitam a identificação do portador.

Passo a passo da doação

O doador deve comparecer a um dos pontos da Hemoba e preencher um cadastro com dados referentes ao endereço com CEP e telefone para contato.

Em seguida, a pessoa segue para uma triagem clinica e hematológica, onde é submetido a uma entrevista e questionado sobre saúde, viagens recentes, uso de medicações e histórico de doenças. No local, será avaliada a temperatura, pulso e pressão arterial e coletada uma pequena amostra do sangue para realização de um teste de anemia.

Aprovado na avaliação, o doador é encaminhado para a coleta de sangue, onde é acomodado em uma poltrona adequada à doação de sangue e realizada uma limpeza do braço com solução antisséptica.

Em seguida, é realizada a punção em uma veia do seu braço e coletado o sangue em um procedimento que dura, em média, 10 minutos. O material utilizado em todo o processo é descartável e de uso único, não havendo, portanto nenhum risco de contrair alguma doença com a doação de sangue.

Cuidados pós-doação

Posteriormente, o doador é encaminhado para realização de um lanche e hidratação, onde deverá permanecer durante os primeiros 15 minutos após a doação. Em casa, o doador também deverá manter repouso e hidratação adequados.

É necessário manter o curativo no lugar da punção por, pelo menos, 4 horas. A recomendação de não fazer uso de bebidas alcoólicas nas primeiras 24h e não fumar por duas horas após o procedimento.

Evite esforço físico intenso nas primeiras 12 horas, sobretudo com o braço utilizado para a doação.

Se após deixar o banco de sangue, a pessoa sentir mal-estar, tontura, fraqueza e sensação de que vai desmaiar, é necessário sentar em qualquer local imediatamente, e coloque a cabeça entre os joelhos, ou deitar no chão com as pernas elevadas. Estas medidas evitam quedas da própria altura e aumentam a circulação de sangue na cabeça, aliviando rapidamente os sintomas.

O que acontece após a doação?

O sangue recolhido será testado para Hepatite B, Hepatite C, HIV, HTLV, Doença de Chagas e Sífilis. Se um ou mais desses testes der resultado alterado, o sangue será descartado.

O resultado alterado não significa, necessariamente, algum tipo de doença, mas, neste caso, o doador irá receber uma carta no endereço informado, pedindo o retorno ao Hemocentro para repetir os exames.

Vale ressaltar que os exames sorológicos podem eventualmente não ser realizados, devido a algum tipo de não conformidade no material coletado, resultando no descarte da bolsa.