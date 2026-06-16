SAÚDE
Bahia está com estoque crítico de 6 tipos de sangue; saiba como doar
O sangue doado é essencial em diversas situações, como no tratamento de lesões graves e câncer
Os estoques de sangue estão baixos na Bahia. De acordo com a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do estado (Hemoba), a situação é crítica para os tipos A+, A-, B+, AB-, O+ e O-.
Já os tipos B- e AB+ estão estáveis, mas também necessitam de doação. A instituição tem alertado pessoas através das redes sociais como forma de incentivar a ação.
O sangue doado é essencial em diversas situações, como no tratamento de lesões graves, câncer e outras doenças, além de ser fundamental em diferentes tipos de cirurgias. Cada doação pode beneficiar mais de um paciente e os componentes são encaminhados aos hospitais públicos do estado da Bahia.
Quem pode doar?
- Pessoas com boas condições de saúde e peso acima de 50 kg;
- Que tenha entre 16 e 69 anos de idade, sendo que menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.
- Pessoas com mais de 60 anos só poderão doar caso já tenham realizado uma doação antes dos 60 anos;
- Homens podem doar até 4 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 60 dias entre as doações e mulheres podem doar até 3 vezes a cada 12 meses, com intervalo mínimo de 90 dias entre as doações.
Quem não pode?
- Gripado, resfriado, com febre, espere 15 dias após o desaparecimento dos sintomas;
- Grávidas;
- Período pós-gravidez (90 dias para parto normal e 180 dias para parto cesariano);
- Período de amamentação (durante os primeiros 12 meses);
- Tatuagem e/ou piercing nos últimos 6 meses (piercing em cavidade oral ou região genital impede a doação);
- Ter feito exames/procedimentos endoscópicos nos últimos 6 meses;
- Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis; aguardar 12 meses;
- Quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade;
- Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças transmissíveis pelo sangue: hepatite B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas;
- Uso de drogas ilícitas injetáveis.
Leia Também:
Onde doar?
Salvador
Hemóvel
- até 20/06 – Shopping Bela Vista
- 19 e 20/06 – Salvador Shopping
- 22 a 27/06 – Shopping Bela Vista
- 22 e 23/06 – Salvador Shopping
- 25 a 27/06 – Salvador Shopping
- 29 e 30/06 – Shopping Bela Vista
- 29 e 30/06 – Salvador Shopping
Hemocentro Coordenador - Salvador, Ladeira do Hospital Geral
Segunda a sexta-feira - 07h30 as 18h30; Sábado - 07h30 as 16h30
UC Hemoba - Hospital Santo Antônio/Obras Sociais Irmã Dulce - Largo de Roma
Segunda a sexta-feira: 7h10 as 11h30 e 13h as 16h
UC Hemoba - Hospital Geral Roberto Santos
Segunda a sexta-feira: 8h as 12h e 13h as 17h.
UC Hemoba - Hospital do Subúrbio
Segunda a sexta-feira - 7h30 as 12h e 13h as 16h30
Interior
- Hemocentro Regional do Extremo Sul - Eunápolis
Funcionamento: Terça e Quarta-feira: 8h as 12h e das 14h as 17h30 e Sexta-feira - 8h as 12h e das 14h as 17h.
- Hemocentro Regional Barreiras - Barreiras
Endereço: Rua Paulo Afonso, s/n, Barreirinhas (ao lado do Hospital Municipal Eurico Dutra) - Cep: 47810-608
Segunda-feira, Terça-feira, Quinta-feira e Sexta-feira: 08h às 11h30 e 13h às 16h30 / Quarta-feira: 8h às 11h30 e 16h às 19h30 (coleta noturna).
- Hemocentro Regional de Vitória da Conquista - Vitória da Conquista
Endereço: Rua D, Loteamento Cristo Rei, Bairro Felicia – Cep: 45055-420
Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 7h30 às 11h30 Sábado: 07h30 as 11h
- UCT Hemoba - Alagoinhas
Endereço: Rua Dantas Bião, nº 49 CEP: 48000-011
Funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 8h as 12h ; 14h as 17h
- UCT Hemoba - Brumado
Endereço: Rua Manoel Fernandes dos Santos, nº. 87, Jardim Brasil – Cep: 46.100-000
Funcionamento: Segunda e Terça-feira: 07h as 12h30 Quarta-feira: 07h as 12h ; 13h as 18h30 Quinta e Sexta-feira: 07h as 12h30
- UCT Hemoba – Camaçari
Endereço: Avenida Jorge Amado, s/n, Jardim Limoeiro – Cep: 42.802-580
Funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 8h as 12h ; 13h as 16h
- UCT Hemoba - Feira de Santana
Endereço: Avenida Presidente Dutra, s/n, Esquina com a Avenida Maria Quitéria, em frente a TV Subaé.
Funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 7h30 as 12h ; 13h as 17h Sábado: 07h30 as 12h; 13h as 16h
- UCT Hemoba - Guanambi
Endereço: Rua Dr. José Humberto Nunes, nº. 1750, Paraíso – Cep: 46.430-000
Funcionamento: Segunda a sexta-feira 7h30 as 11h30
- UCT Hemoba - Irecê
Endereço: Praça Teodoro Sampaio, s/n, Centro, Hospital Regional de Irecê – Cep: 44.900-000
Funcionamento: Segunda a Quarta: 08h00 - 11h30 ; 13h as 16h Quinta-feira: Não há doação e Sexta-feira: 08h00 as 11h30 ; 13h as 16h.
- UCT Hemoba - Itaberaba
Endereço: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº. 112, Centro – Cep: 46.880-000
Funcionamento: Segunda-feira: 8h as 12h;
Terça-feira: 08h as 12h;
Quarta-feira: 7h as 12h e 13h30 as 18h;
Quinta-feira: 8h as 12h;
Sexta-feira: 8h as 12h.
- UCT Hemoba - Itapetinga
Endereço: Avenida Cinquentenário, s/n, Jardim Morumbi (ao lado do Hospital Cristo Redentor) - Cep: 45.700-000
Funcionamento: Segunda-feira: 08h as 12h ; 14h as 17h ,Terça-feira: 08h as 12h00 e Sexta-feira: 08h as 12h
- UCT Hemoba - Jacobina
Endereço: Praça Rui Barbosa, s/n - Cep: 44.700-000
Funcionamento: Segunda-feira: 7h30 as 12h ; 13h30 as 16h Terça a Sexta-feira: 07h30 as 12h30
Às segundas os atendimentos são sangrias terapêutica, acompanhamento de doadores com sorologia não negativa.
- UCT Hemoba - Jequié
Endereço: Rua São Cristóvão, s/n, Centro - Cep: 45.203-110
Funcionamento: Segunda a Quinta: 08h as 11h30 ; 13h as 16h30 Sexta-feira 8h as 11h
- UCT Hemoba - Juazeiro
Endereço: Rua Alto Cheiroso, s/n, Bairro Santo Antônio. Juazeiro BA, CEP: 48903-190
Funcionamento: Segunda a Quinta-feira: 8h as 11h30 ; 14h as 16h30 (agendamento pela tarde)
Sexta-feira: 8h as 11h30 ; A partir das 14h, mediante agendamento prévio
- UCT Hemoba - Paulo Afonso
Endereço: Rua das Caraibeiras, s/n, General Dultra (Chesf) - Cep: 48.607-010
Funcionamento: Segunda-feira: 7h as 11h
Terça-feira: 13h as 16h
Quarta-feira: 07h as 11h ; 13h as 16h
Quinta-feira: 07h as 11h
Sexta-feira: 07h as 11h
- UCT Hemoba - Ribeira do Pombal
Endereço: Rua Salustiano Guerra, nº 338, Hospital Geral Santa Tereza.
Funcionamento: Segunda e Terça-feira: 7h30 as 11h30
Quarta-feira: 07h30 as 11h30 ; 13h as 16h30 (Atendimento ambulatorial/sangria)
Quinta e Sexta-feira: 07h30 as 11h30
- UCT Hemoba - Santo Antônio de Jesus
Endereço: Avenida Cosme Damião, BR 101, Andaiá (Hospital Regional de Santo Antonio de Jesus) - Cep: 44.434-040
Funcionamento: Segunda a sexta - 07h30 as 11h e 13h30 as 17h00 Sábado - 08h00 as 11h30 ; 13h30 as 16h00
- UCT Hemoba - Seabra
Endereço: Avenida Franklin de Queiroz, s/n, Tamboril - Cep: 46.900-000
Funcionamento: Terça, Quarta e Quinta-feira: 14h30 as 17h30 Sexta-feira - 8h as 12h ; 14h as 17h
- UCT Hemoba - Senhor do Bonfim
Endereço: Praça Duque de Caxias, nº. 172, Centro – Cep: 48.970-000
Funcionamento: Segunda a Sexta-feira : 7h30 as 13h30 (coleta)
- UCT Hemoba - Teixeira de Freitas
Endereço: Rua Massanori Nagao, nº. 355, Centro - Cep: 45.985-198
Funcionamento: Segunda a Quinta-feira: 7h30 as 11h30 ; 13:30h as 17:30H - Sexta-feira: 08h00H as 12h00
O que fazer no dia da doação?
- Estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas);
- Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);
- Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas;
- Não fumar por pelo menos 2 horas.
Em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os menores de 16 anos, que acompanham o voluntário à doação de sangue, devem permanecer restritos à área da recepção da unidade em companhia de um adulto enquanto durarem os procedimentos.
Documentos válidos
- Carteira de identidade;
- cartão de identidade de profissional;
- carteira de trabalho e previdência social;
- carteira nacional de habilitação;
- passaporte.
- Cópia autenticada do documento também é aceita, desde que as fotos e inscrições estejam legíveis e as imagens permitam a identificação do portador.
Passo a passo da doação
O doador deve comparecer a um dos pontos da Hemoba e preencher um cadastro com dados referentes ao endereço com CEP e telefone para contato.
Em seguida, a pessoa segue para uma triagem clinica e hematológica, onde é submetido a uma entrevista e questionado sobre saúde, viagens recentes, uso de medicações e histórico de doenças. No local, será avaliada a temperatura, pulso e pressão arterial e coletada uma pequena amostra do sangue para realização de um teste de anemia.
Aprovado na avaliação, o doador é encaminhado para a coleta de sangue, onde é acomodado em uma poltrona adequada à doação de sangue e realizada uma limpeza do braço com solução antisséptica.
Em seguida, é realizada a punção em uma veia do seu braço e coletado o sangue em um procedimento que dura, em média, 10 minutos. O material utilizado em todo o processo é descartável e de uso único, não havendo, portanto nenhum risco de contrair alguma doença com a doação de sangue.
Cuidados pós-doação
Posteriormente, o doador é encaminhado para realização de um lanche e hidratação, onde deverá permanecer durante os primeiros 15 minutos após a doação. Em casa, o doador também deverá manter repouso e hidratação adequados.
É necessário manter o curativo no lugar da punção por, pelo menos, 4 horas. A recomendação de não fazer uso de bebidas alcoólicas nas primeiras 24h e não fumar por duas horas após o procedimento.
Evite esforço físico intenso nas primeiras 12 horas, sobretudo com o braço utilizado para a doação.
Se após deixar o banco de sangue, a pessoa sentir mal-estar, tontura, fraqueza e sensação de que vai desmaiar, é necessário sentar em qualquer local imediatamente, e coloque a cabeça entre os joelhos, ou deitar no chão com as pernas elevadas. Estas medidas evitam quedas da própria altura e aumentam a circulação de sangue na cabeça, aliviando rapidamente os sintomas.
O que acontece após a doação?
O sangue recolhido será testado para Hepatite B, Hepatite C, HIV, HTLV, Doença de Chagas e Sífilis. Se um ou mais desses testes der resultado alterado, o sangue será descartado.
O resultado alterado não significa, necessariamente, algum tipo de doença, mas, neste caso, o doador irá receber uma carta no endereço informado, pedindo o retorno ao Hemocentro para repetir os exames.
Vale ressaltar que os exames sorológicos podem eventualmente não ser realizados, devido a algum tipo de não conformidade no material coletado, resultando no descarte da bolsa.