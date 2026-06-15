Documentário revela bastidores inéditos da CPI da Covid; confira

Os bastidores da CPI da Covid-19, uma das comissões parlamentares mais acompanhadas da história recente do Brasil, ganham as telas dos cinemas em "Anatomia do Caos", novo documentário da cineasta baiana Dandara Ferreira.



A produção estreia nacionalmente em 2 de julho e teve seu primeiro trailer divulgado nesta segunda-feira, 15.



Conhecida por dirigir o filme Meu Nome É Gal, Dandara volta seu olhar para os acontecimentos que marcaram a pandemia de Covid-19 e para os debates travados no Senado Federal durante a Comissão Parlamentar de Inquérito instalada em 2021.

Filme reúne entrevistas e imagens da comissão

Produzido em parceria com a Descoloniza Filmes, o documentário reúne entrevistas com parlamentares que participaram da CPI e resgata momentos que mobilizaram a opinião pública durante a investigação sobre a condução da crise sanitária no país.



A comissão funcionou em meio ao avanço da pandemia, período em que o Brasil registrou mais de 700 mil mortes associadas à Covid-19, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde.

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De acordo com a diretora, o projeto surgiu a partir da percepção de que o país enfrentava uma crise que ultrapassava a questão sanitária.

"O que me movia naquele momento era a percepção de que o país atravessava algo maior do que uma crise sanitária. Havia uma disputa brutal em torno da própria realidade", afirmou Dandara Ferreira.

Reflexão sobre pandemia e desinformação

A cineasta acompanhou parte dos trabalhos da CPI em abril de 2021 e utiliza o documentário para discutir não apenas os acontecimentos políticos daquele período, mas também os impactos da desinformação na sociedade brasileira.

Segundo a diretora, a obra propõe uma reflexão sobre como decisões políticas, narrativas públicas e respostas institucionais influenciaram a forma como a pandemia foi enfrentada no país.

"Não se tratava apenas de negligência. Havia uma construção narrativa em curso, uma política da desinformação que transformava a morte em estatística e a dor coletiva em deboche", pontuou.

Estreia terá sessões em Salvador e outras capitais

Além do circuito comercial, "Anatomia do Caos" terá sessões especiais em diversas capitais brasileiras. Entre as cidades confirmadas estão Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Fortaleza, Manaus e Curitiba.

A expectativa da produção é ampliar o debate sobre memória, democracia e os impactos da pandemia a partir de um dos episódios políticos mais marcantes dos últimos anos no Brasil.