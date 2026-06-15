Anvisa manda apreender lote de hormônio do crescimento falsificado

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Um lote falsificado do medicamento Criscy entrou na mira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou a apreensão e a proibição da comercialização, distribuição e uso do hormônio do crescimento falsificado.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 15, após a identificação de unidades com características diferentes das registradas no produto original. A decisão atinge o lote 22030133.

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As unidades investigadas foram encontradas no mercado e apresentavam divergências que levaram à caracterização de falsificação do produto, de acordo com a Anvisa.

Informações incompatíveis

A publicação oficial destaca que a comunicação partiu da Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., detentora do registro do medicamento. A empresa informou à agência sanitária que identificou unidades do lote com informações incompatíveis com as do produto original.

Entre as irregularidades encontradas estavam datas de fabricação e de validade diferentes das registradas pela fabricante. Além disso, o número informado para o lote não corresponde a um lote existente do produto acabado.

A Anvisa concluiu, com base nas informações apresentadas pela empresa, que as unidades identificadas no mercado se tratavam de um produto falsificado.

A determinação estabelece a apreensão do lote e proíbe sua comercialização, distribuição e utilização em todo o território nacional. A medida se refere a produto atribuído a empresa não identificada, com CNPJ desconhecido.

A decisão tem caráter preventivo e busca impedir que produtos sem garantia de origem e qualidade sejam utilizados por pacientes.

Medicamentos falsificados representam perigo

Medicamentos falsificados podem apresentar composição diferente da declarada, concentrações inadequadas dos ingredientes ou até ausência do princípio ativo esperado.

A consequência disso é que o tratamento pode não produzir o efeito desejado e ainda trazer riscos à saúde.

Devido a isso, autoridades sanitárias orientam pacientes e profissionais de saúde a adquirirem medicamentos apenas por canais regularizados e a comunicarem suspeitas de irregularidades aos órgãos de vigilância sanitária.