Primeira caneta emagrecedora brasileira chega ao mercado; veja preço

Os consumidores brasileiros passam a contar, a partir desta segunda-feira, 15, com uma nova opção para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2. Chega às farmácias o Ozivy, primeiro medicamento à base de semaglutida desenvolvido e fabricado no Brasil por síntese química.



A novidade representa um marco para a indústria farmacêutica nacional, que entra em um segmento dominado nos últimos anos por medicamentos importados e impulsionado pelo crescimento da procura por tratamentos voltados à perda de peso.



A expectativa é de que mais de 500 mil canetas sejam colocadas no mercado nesta fase inicial de comercialização.

Medicamento atua no controle da fome e da glicose

O Ozivy utiliza a semaglutida como princípio ativo, substância que ganhou notoriedade mundial por auxiliar tanto no controle da diabetes tipo 2 quanto na redução do peso corporal.



O medicamento pertence à classe dos agonistas do receptor GLP-1, responsável por reproduzir a ação de hormônios produzidos naturalmente pelo organismo após as refeições.

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Na prática, a substância ajuda a controlar os níveis de açúcar no sangue, estimula a produção de insulina e reduz a velocidade do esvaziamento do estômago. Esse conjunto de efeitos prolonga a sensação de saciedade e contribui para a diminuição do consumo de alimentos ao longo do dia.

Quanto vai custar a nova caneta brasileira?

Para estimular a adesão ao tratamento, a fabricante adotará uma política promocional durante os primeiros meses.



Nos três meses iniciais, os pacientes poderão adquirir o medicamento por meio de um programa especial com custo médio de R$ 287. Após esse período, o valor das canetas passará para preços a partir de R$ 498.



O lançamento ocorre em um cenário de forte crescimento do mercado de medicamentos para emagrecimento, que vem atraindo pacientes em busca de alternativas para perda de peso e controle metabólico.

Anvisa reforça que uso exige acompanhamento médico

Apesar da popularização das chamadas canetas emagrecedoras, o uso do Ozivy não é indicado para fins exclusivamente estéticos sem avaliação profissional.



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou o medicamento para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2 e para casos em que a obesidade representa risco à saúde. A venda será realizada mediante prescrição médica.



A recomendação é que o tratamento seja acompanhado por profissionais de saúde e associado a mudanças no estilo de vida, incluindo alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos e monitoramento clínico.

Alta demanda de medicamentos para emagrecer

O lançamento do Ozivy acontece em meio à expansão do mercado de medicamentos da classe GLP-1, que transformou o tratamento da obesidade em diversos países.

Nos últimos anos, a busca por canetas à base de semaglutida disparou no Brasil, impulsionada tanto pelos resultados clínicos quanto pela ampla divulgação nas redes sociais.

Especialistas, no entanto, alertam que esses medicamentos não substituem hábitos saudáveis e que o uso sem indicação médica pode trazer riscos à saúde, incluindo perda excessiva de massa muscular, alterações gastrointestinais e dificuldades nutricionais.

Com a chegada de uma alternativa produzida nacionalmente, a expectativa do setor é ampliar a oferta do tratamento e reduzir a dependência de produtos importados, tornando a terapia mais acessível para pacientes que realmente necessitam do medicamento.