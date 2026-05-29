Canetas emagrecedoras começam a chegar ao SUS; veja cidades

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Medicamentos usados no tratamento da obesidade, como semaglutida e tirzepatida, começaram a ser oferecidos por municípios brasileiros mesmo antes de uma incorporação oficial ao Sistema Único de Saúde (SUS). A movimentação tem provocado debates sobre custos, prioridades na saúde pública e desigualdade no acesso às novas tecnologias.

O avanço ganhou força após a Prefeitura do Rio de Janeiro investir na compra de semaglutida para distribuição na rede municipal. Além da capital fluminense, cidades como Urupês e Sorocaba, em São Paulo, também já criaram programas com os medicamentos. Outros municípios, como Palmas, Cuiabá e Feira de Santana, além do estado de Santa Catarina, discutem a adoção das chamadas “canetas emagrecedoras”.

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Mercado bilionário impulsiona expansão

A procura pelos medicamentos acontece em meio ao crescimento global desse mercado, estimado em US$ 150 bilhões — cerca de R$ 760 bilhões — até 2030, segundo projeção da Morgan Stanley.

Enquanto algumas cidades passaram a investir nos tratamentos, outras capitais afirmam que seguem apenas as diretrizes do governo federal. São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Recife, Porto Velho, Vitória, Rio Branco e Porto Alegre estão entre os municípios que ainda aguardam uma decisão nacional sobre a incorporação dos medicamentos ao SUS.

Especialistas apontam lacuna no combate à obesidade

Para entidades médicas, a iniciativa adotada por parte dos municípios escancara uma ausência de política nacional mais ampla para o tratamento da obesidade, condição que atinge 26% dos adultos brasileiros, segundo dados do Vigitel.

Fabio Trujilho, da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade (Abeso), afirma que os medicamentos podem ampliar o acesso ao tratamento, desde que sejam combinados com mudanças no estilo de vida.

“Nada impede que municípios estabeleçam linhas de cuidado mais completas, incluindo medicamentos para o tratamento da obesidade”, declarou.

Conitec já recomendou não incorporar semaglutida

Apesar do avanço municipal, especialistas alertam que as iniciativas acabam antecipando uma discussão que ainda está em análise no âmbito federal.

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), responsável por assessorar o Ministério da Saúde sobre novos tratamentos na rede pública, recomendou em agosto de 2025 a não incorporação da semaglutida.

Segundo o órgão, o alto impacto financeiro — estimado em até R$ 7 bilhões em cinco anos — e as incertezas sobre o tempo de uso do medicamento pesaram na decisão.

A comissão também defende que o enfrentamento da obesidade deve priorizar alimentação adequada, atividade física e acompanhamento psicológico.

Em nota, a Conitec afirmou que o processo de avaliação busca garantir acesso aos melhores tratamentos “sempre pautado pela ética e pela responsabilidade com os recursos públicos”.

Municípios defendem autonomia local

Mesmo sem autorização nacional, estados e municípios têm autonomia para implementar políticas públicas próprias utilizando recursos locais.

No Rio de Janeiro, a prefeitura investiu R$ 42,4 milhões na compra da semaglutida. O ex-secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, justificou a medida afirmando que a obesidade “interna e mata muito”, declarou em entrevista a Folha.

Já em Urupês, no interior paulista, cerca de R$ 200 mil foram destinados à compra de tirzepatida. A prefeitura argumenta que o município possui alto índice de sobrepeso na população, estimado em 43%.

Segundo a gestão municipal, a criação do protocolo local representa um “exercício legítimo da competência constitucional de organização da rede local de saúde”.