Canetas emagrecedoras podem destruir massa muscular, alerta médico

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O uso de medicamentos originalmente indicados para diabetes tipo 2 como estratégia exclusivamente estética para emagrecimento tem preocupado médicos e especialistas em saúde.

Segundo o médico do esporte Warlindo Carneiro da Silva Neto, do Vita Ortopedia e Fisioterapia, o uso inadequado das chamadas “canetas emagrecedoras” pode provocar sarcopenia, perda significativa de massa, força e função muscular.

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A preocupação aumenta porque o emagrecimento acelerado promovido por esses medicamentos não ocorre apenas pela redução de gordura corporal. Parte da perda de peso também vem da degradação da massa muscular, essencial para funções metabólicas, imunológicas e neurológicas.

Músculo vai além da estética e da força física

De acordo com o especialista, a musculatura representa cerca de 40% do peso corporal em um indivíduo saudável e exerce papel central no funcionamento do organismo.

“O músculo é um órgão endócrino e metabólico ativo que influencia inclusive o sistema imunológico e o sistema nervoso central”, explica o médico.

Ele destaca ainda que a prática de exercícios físicos estimula a produção da proteína BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro), substância associada à saúde cerebral, memória e proteção neurológica.

Segundo Warlindo, a perda muscular já acontece naturalmente com o envelhecimento, começando entre os 30 e 40 anos e se intensificando após os 60 anos. O uso indiscriminado das canetas pode acelerar esse processo e comprometer o envelhecimento saudável.

Emagrecimento rápido pode gerar obesidade sarcopênica

O médico alerta para um problema cada vez mais observado na prática clínica: a obesidade sarcopênica. Nesse quadro, a pessoa mantém excesso de gordura corporal, mas apresenta importante déficit de massa e função muscular.

Esse desequilíbrio pode afetar:

equilíbrio e mobilidade;

respostas imunológicas;

metabolismo da glicose;

saúde cardiovascular;

capacidade funcional no dia a dia.

“O paciente troca um incômodo estético por um comprometimento funcional importante das fibras muscululares”, afirma o especialista.

Canetas têm indicação médica específica

Os medicamentos dessa classe têm uso reconhecido no tratamento de:

diabetes tipo 2 de difícil controle;

obesidade associada a riscos à saúde.

Fora dessas situações, o uso sem acompanhamento médico pode trazer riscos relevantes. Warlindo reforça que a prescrição deve ser acompanhada de:

avaliação médica completa;

monitoramento laboratorial;

acompanhamento nutricional;

prática regular de exercícios resistidos (musculação) para preservação da massa magra.

“Perder peso às custas de musculatura é comprometer o metabolismo e a saúde futura”, afirma o médico.

Tríade do emagrecimento saudável

Para quem busca redução de peso com foco em saúde e estética, o especialista defende uma abordagem integrada baseada em:

orientação médica;

acompanhamento nutricional;

exercícios físicos regulares, especialmente treino de força.

Ele acrescenta que fatores como sono adequado e controle do estresse também fazem parte do processo de emagrecimento saudável e sustentável.

Busca pelo corpo magro não pode ignorar a saúde muscular

O médico reconhece que a pressão estética por corpos magros e definidos tem impulsionado o interesse pelas canetas emagrecedoras, mas ressalta que a literatura médica é clara ao apontar os exercícios físicos e a alimentação equilibrada como pilares do envelhecimento saudável.

“A saúde muscular é o verdadeiro pilar do envelhecimento bem-sucedido”, conclui Warlindo Carneiro da Silva Neto.