Clima da Bahia induz fungos em toalhas deixadas no banheiro; entenda

O clima da Bahia, sobretudo de Salvador, favorece a proliferação de fungos, bactérias e outros microrganismos em toalhas deixadas no banheiro, devido ao calor e à umidade. A presença desses agentes infecciosos pode contribuir para problemas de saúde que afetam diretamente a pele e o sistema respiratório.

Mesmo no sudoeste do estado, onde o tempo frio e seco predomina durante o inverno, os riscos são elevados. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que a capital baiana e outras cidades do litoral registram, ao longo do ano, níveis médios de umidade do ar frequentemente acima dos 70%, com picos que ultrapassam 80% em períodos mais chuvosos.

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Esse índice, considerado elevado, torna ambientes fechados e pouco ventilados, como os banheiros, locais perfeitos para o desenvolvimento de fungos e bactérias. Segundo Caroline Barbosa, professora da Afya Salvador e médica infectologista, em poucas horas, as superfícies têxteis úmidas, como as toalhas de banho, podem se tornar um ambiente propício à multiplicação de bactérias como a Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, além de fungos associados a micoses cutâneas.

"Em regiões de clima quente e úmido, como a Bahia, a evaporação da água ocorre de forma mais lenta, especialmente em ambientes pouco ventilados, como banheiros. Quando a toalha permanece úmida por muitas horas, cria-se um ambiente ideal para proliferação de fungos, bactérias e ácaros. Além disso, restos de células da pele, suor, oleosidade e resíduos orgânicos ficam impregnados no tecido, favorecendo a multiplicação desses microrganismos. Esse cenário aumenta o risco de irritações cutâneas, infecções e agravamento de doenças dermatológicas", explica a especialista.

Perigos da exposição à umidade

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a exposição contínua à umidade e ao mofo dentro de ambientes domésticos está associada ao:

Aumento de doenças respiratórias;

agravamento de quadros de asma;

maior incidência de alergias.

No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que problemas de pele e alergias figuram entre as principais causas de atendimentos na atenção básica à saúde, muitas vezes relacionados a fatores ambientais e hábitos do cotidiano.



O clima quente e úmido também reduz o tempo de evaporação da água em tecidos e superfícies. Dessa forma, uma toalha pode levar horas, e até mesmo dias, para secar quando deixada dentro do banheiro, especialmente após banhos quentes que aumentam ainda mais a concentração de vapor no ambiente.

Como evitar problemas?

Para evitar problemas de saúde relacionados à exposição à umidade, é necessário observar a frequência de troca e higienização das toalhas, que pode ampliar a carga microbiana presente no tecido. Além disso, é necessário se atentar ao contato repetido com toalhas contaminadas, que pode desencadear desde quadros simples, como acne e irritações, até infecções fúngicas mais persistentes, além de contribuir para conjuntivites e agravamento de dermatites, principalmente em pessoas com maior sensibilidade, como crianças, idosos e aqueles com predisposição alérgica.

Dr. Manoel Peso, professor da Afya Educação Médica Vitória da Conquista e médico cirurgião plástico, alerta para os cuidados no inverno do sudoeste baiano, que muitas vezes apresenta clima oposto ao da capital.

"Nesse paralelo, temos um clima seco, porém frio, então a dificuldade é conseguir que as roupas em geral sequem, até mesmo fora do banheiro, principalmente para quem mora em ambientes mais fechados, como apartamentos. É importante trocar com mais frequência toalhas, lençóis e evitar repetir peças como camisas, roupas íntimas e meias, por exemplo".

"Muito frequentemente, as pessoas apresentam alguma inflamação de pele e o uso da toalha molhada pode ampliar essa contaminação. Caso o paciente identifique alguma vermelhidão, coceira ou secreção, procure o médico para o tratamento adequado", alerta Dr. Manoel.



Portanto, os especialistas alertam: