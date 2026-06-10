Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Clima da Bahia induz fungos em toalhas deixadas no banheiro; entenda

Agentes infecciosos pode contribuir para problemas de saúde que afetam pele e respiração

Luiza Nascimento
Por
Toalha de banho
Toalha de banho - Foto: Freepik

O clima da Bahia, sobretudo de Salvador, favorece a proliferação de fungos, bactérias e outros microrganismos em toalhas deixadas no banheiro, devido ao calor e à umidade. A presença desses agentes infecciosos pode contribuir para problemas de saúde que afetam diretamente a pele e o sistema respiratório.

Mesmo no sudoeste do estado, onde o tempo frio e seco predomina durante o inverno, os riscos são elevados. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que a capital baiana e outras cidades do litoral registram, ao longo do ano, níveis médios de umidade do ar frequentemente acima dos 70%, com picos que ultrapassam 80% em períodos mais chuvosos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Esse índice, considerado elevado, torna ambientes fechados e pouco ventilados, como os banheiros, locais perfeitos para o desenvolvimento de fungos e bactérias. Segundo Caroline Barbosa, professora da Afya Salvador e médica infectologista, em poucas horas, as superfícies têxteis úmidas, como as toalhas de banho, podem se tornar um ambiente propício à multiplicação de bactérias como a Staphylococcus aureus e a Escherichia coli, além de fungos associados a micoses cutâneas.

"Em regiões de clima quente e úmido, como a Bahia, a evaporação da água ocorre de forma mais lenta, especialmente em ambientes pouco ventilados, como banheiros. Quando a toalha permanece úmida por muitas horas, cria-se um ambiente ideal para proliferação de fungos, bactérias e ácaros. Além disso, restos de células da pele, suor, oleosidade e resíduos orgânicos ficam impregnados no tecido, favorecendo a multiplicação desses microrganismos. Esse cenário aumenta o risco de irritações cutâneas, infecções e agravamento de doenças dermatológicas", explica a especialista.

Leia Também:

PESQUISA

Jovens trocam sexo por celular e aumentam queda da fertilidade, dizem estudos
Jovens trocam sexo por celular e aumentam queda da fertilidade, dizem estudos imagem

DIA D DE VACINAÇÃO

Postos de Salvador ampliam horário de atendimento para vacinação
Postos de Salvador ampliam horário de atendimento para vacinação imagem

COPA DO MUNDO

Saiba como figurinhas da Copa podem ajudar crianças neurodivergentes
Saiba como figurinhas da Copa podem ajudar crianças neurodivergentes imagem

Perigos da exposição à umidade

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a exposição contínua à umidade e ao mofo dentro de ambientes domésticos está associada ao:

  • Aumento de doenças respiratórias;
  • agravamento de quadros de asma;
  • maior incidência de alergias.

No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que problemas de pele e alergias figuram entre as principais causas de atendimentos na atenção básica à saúde, muitas vezes relacionados a fatores ambientais e hábitos do cotidiano.

O clima quente e úmido também reduz o tempo de evaporação da água em tecidos e superfícies. Dessa forma, uma toalha pode levar horas, e até mesmo dias, para secar quando deixada dentro do banheiro, especialmente após banhos quentes que aumentam ainda mais a concentração de vapor no ambiente.

Como evitar problemas?

Para evitar problemas de saúde relacionados à exposição à umidade, é necessário observar a frequência de troca e higienização das toalhas, que pode ampliar a carga microbiana presente no tecido. Além disso, é necessário se atentar ao contato repetido com toalhas contaminadas, que pode desencadear desde quadros simples, como acne e irritações, até infecções fúngicas mais persistentes, além de contribuir para conjuntivites e agravamento de dermatites, principalmente em pessoas com maior sensibilidade, como crianças, idosos e aqueles com predisposição alérgica.

Dr. Manoel Peso, professor da Afya Educação Médica Vitória da Conquista e médico cirurgião plástico, alerta para os cuidados no inverno do sudoeste baiano, que muitas vezes apresenta clima oposto ao da capital.

"Nesse paralelo, temos um clima seco, porém frio, então a dificuldade é conseguir que as roupas em geral sequem, até mesmo fora do banheiro, principalmente para quem mora em ambientes mais fechados, como apartamentos. É importante trocar com mais frequência toalhas, lençóis e evitar repetir peças como camisas, roupas íntimas e meias, por exemplo".

"Muito frequentemente, as pessoas apresentam alguma inflamação de pele e o uso da toalha molhada pode ampliar essa contaminação. Caso o paciente identifique alguma vermelhidão, coceira ou secreção, procure o médico para o tratamento adequado", alerta Dr. Manoel.

Portanto, os especialistas alertam:

  • Seque a toalha em ambientes ventilados ou ao sol;
  • evite deixá-la dentro do banheiro após o uso;
  • garanta a troca frequente, a cada dois ou três usos, ou antes, se permanecerem úmidas;
  • estenda completamente a toalha após o uso, evitando deixá-la dobrada;
  • não compartilhe toalhas pessoais;
  • troque toalhas de rosto diariamente ou a cada dois dias;
  • lave as toalhas com água e sabão adequados, garantindo secagem completa antes do próximo uso.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Bahia Fungos Saúde

Relacionadas

Mais lidas