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Vacina do Butantan: saiba quais sintomas exigem atenção após suspensão

Aqueles que se imunizaram em menos de 21 dias devem se alertar

Alice Paulilo
Por Alice Paulilo
Imunizante contra dengue do Instituto Butantan
Imunizante contra dengue do Instituto Butantan - Foto: Instituto Butantan/Divulgação

Após o anúncio do Mistério da Saúde, na última segunda-feira, 8, para a suspensão temporária da aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, pessoas que já receberam o imunizante ficaram em alerta.

A medida foi implementada após 42 pessoas apresentarem sintomas graves depois de terem sido vacinadas. Três foram internadas e duas faleceram. Os casos de reação adversa e as mortes estão sendo investigados para saber se há uma relação de fato com a vacina.

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O ministério alerta que a suspensão é uma ação de precaução e que as pessoas vacinadas estão protegidas contra a dengue. É o que destaca o diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Eder Gatti, em entrevista à Rádio Nacional.

"É importante lembrar que essa vacina tem eficácia comprovada. Todas essas pessoas que estão vacinadas, elas estão protegidas conforme a proteção que é dada pela vacina."

Reação adversa

O diretor explica que aqueles que receberam a vacina nos últimos 21 dias estão em um período chamado viremia vacinal, quando ainda há presença da forma enfraquecida do vírus da dengue no sangue. Isso ocorre porque a vacina "imita" a infecção de forma controlada, ajudando o organismo a desenvolver os anticorpos contra a doença.

Assim, para aqueles que se vacinaram nesse período, devem prestar atenção em sintomas semelhantes aos da dengue, como:

  • Febre
  • Dor e/ou manchas no corpo
  • Sinais de sangramento
  • Vômito

Caso apresente algum desses, a recomendação é procurar um atendimento médico. Mas para os vacinados há mais de 21 dias, não é necessário se preocupar.

Sobre a vacina

A vacina do Butantan evita em 65% a ocorrência de dengue e em mais de 80% casos graves da doença e de hospitalização.

Até o dia 30 de maio, mais de 501 mil pessoas foram vacinadas com o imunizante, incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) em janeiro deste ano. Na primeira fase de implantação, foram vacinadas as populações de três municípios-piloto: Botucatu (SP), Maranguape (CE) e Nova Lima (MG). Nessas localidades, o público-alvo é composto por adolescentes e adultos de 15 a 59 anos, que é a indicação aprovada para o Programa Nacional de Imunizações (PNI).

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Em março, também foi promovida uma ação de vacinação na região de Araguaína (TO). Em fevereiro, passaram a ser vacinados os profissionais de saúde da atenção primária.

Antes de ser adotada no SUS, a vacina passou por todos os ritos necessários para o uso no país. Na fase de testes, foram vacinadas mais de 11 mil pessoas e monitoradas por até cinco anos. Após os testes, a vacina foi autorizada pela Anvisa.

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Saúde sintomas Vacina do Butantan

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