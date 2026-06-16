SpaceX desbanca Amazon e vira 5ª maior empresa do mundo na bolsa

A gigante americana da indústria aeroespacial SpaceX alcançou um marco histórico no mercado financeiro global nesta terça-feira, 16. A companhia fundada por Elon Musk tornou-se a quinta maior empresa em valor de mercado do mundo, superando a gigante do e-commerce Amazon e aproximando-se da Microsoft. O feito impressiona a comunidade investidora por acontecer apenas alguns dias após a histórica estreia da empresa na bolsa de valores de Nova York.

Logo nos primeiros momentos após a abertura de Wall Street, por volta das 11h20 (horário de Brasília), as ações da SpaceX registraram uma forte alta de 8,48%, sendo negociadas a 208,83 dólares (cerca de 1.060 reais).

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Essa arrancada meteórica elevou a capitalização de mercado da empresa aeroespacial para a impressionante marca de mais de 2,7 trilhões de dólares (13,7 trilhões de reais), deixando para trás a Amazon, que atualmente está avaliada em cerca de 2,65 trilhões de dólares (13,45 trilhões de reais).

Disparada em Wall Street e o topo do ranking

O apetite dos investidores pelos papéis da SpaceX foi tão intenso que a empresa chegou a superar brevemente, também nesta terça-feira, a avaliação de mercado da Microsoft, estimada em cerca de 2,9 trilhões de dólares (14,7 trilhões de reais).

No topo do ranking global de valorização, a gigante de semicondutores Nvidia segue isolada no primeiro lugar, com mais de 5 trilhões de dólares (25,3 trilhões de reais), seguida de perto pela Alphabet (controladora do Google) e pela Apple.

Desde a sua estreia oficial na bolsa, ocorrida na última sexta-feira, os papéis da empresa de Elon Musk já acumulam uma valorização expressiva de cerca de 40%. O movimento é impulsionado por uma forte demanda de investidores, tanto individuais quanto institucionais.

O mercado financeiro parece compartilhar em massa a visão de futuro de Musk, que projeta a SpaceX não apenas como uma fabricante de foguetes, mas como um conglomerado multifacetado que abrange inteligência artificial (IA), chips, internet via satélite e rede social.

O frenesi da IA e o recorde histórico

A conexão da empresa com tecnologias de ponta justifica o comportamento eufórico das mesas de operação. Para os especialistas, o mercado está premiando o potencial de infraestrutura tecnológica da companhia.

“Há uma verdadeira frenesi em torno da IA” nos mercados mundiais e “em torno de qualquer grupo que possa ser um dos beneficiários desses gastos”, comentou à AFP Steve Sosnick, estrategista da Interactive Brokers.

Essa percepção de valor transformou a abertura de capital da SpaceX em um evento sem precedentes no capitalismo moderno. A empresa conseguiu levantar, logo na sexta-feira de estreia, 86 bilhões de dólares (436 bilhões de reais) em Wall Street.

O montante consolida a operação como a maior oferta pública inicial (IPO) da história das bolsas globais, superando de forma isolada o recorde anterior de 25,6 bilhões de dólares (129,9 bilhões de reais) obtidos pela petroleira estatal Saudi Aramco no ano de 2019.