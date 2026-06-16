Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA

MERCADO GLOBAL

SpaceX desbanca Amazon e vira 5ª maior empresa do mundo na bolsa

Impulsionadas pelo frenesi da IA, ações de Elon Musk disparam 40% em poucos dias

Redação e AFP
Por Redação e AFP
Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX, discursa por vídeo antes do toque do sino de abertura no Nasdaq Marketsite
Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX, discursa por vídeo antes do toque do sino de abertura no Nasdaq Marketsite - Foto: SPENCER PLATT/AFP

A gigante americana da indústria aeroespacial SpaceX alcançou um marco histórico no mercado financeiro global nesta terça-feira, 16. A companhia fundada por Elon Musk tornou-se a quinta maior empresa em valor de mercado do mundo, superando a gigante do e-commerce Amazon e aproximando-se da Microsoft. O feito impressiona a comunidade investidora por acontecer apenas alguns dias após a histórica estreia da empresa na bolsa de valores de Nova York.

Logo nos primeiros momentos após a abertura de Wall Street, por volta das 11h20 (horário de Brasília), as ações da SpaceX registraram uma forte alta de 8,48%, sendo negociadas a 208,83 dólares (cerca de 1.060 reais).

Tudo sobre Economia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Essa arrancada meteórica elevou a capitalização de mercado da empresa aeroespacial para a impressionante marca de mais de 2,7 trilhões de dólares (13,7 trilhões de reais), deixando para trás a Amazon, que atualmente está avaliada em cerca de 2,65 trilhões de dólares (13,45 trilhões de reais).

Disparada em Wall Street e o topo do ranking

O apetite dos investidores pelos papéis da SpaceX foi tão intenso que a empresa chegou a superar brevemente, também nesta terça-feira, a avaliação de mercado da Microsoft, estimada em cerca de 2,9 trilhões de dólares (14,7 trilhões de reais).

No topo do ranking global de valorização, a gigante de semicondutores Nvidia segue isolada no primeiro lugar, com mais de 5 trilhões de dólares (25,3 trilhões de reais), seguida de perto pela Alphabet (controladora do Google) e pela Apple.

Desde a sua estreia oficial na bolsa, ocorrida na última sexta-feira, os papéis da empresa de Elon Musk já acumulam uma valorização expressiva de cerca de 40%. O movimento é impulsionado por uma forte demanda de investidores, tanto individuais quanto institucionais.

O mercado financeiro parece compartilhar em massa a visão de futuro de Musk, que projeta a SpaceX não apenas como uma fabricante de foguetes, mas como um conglomerado multifacetado que abrange inteligência artificial (IA), chips, internet via satélite e rede social.

Leia Também:

ECONOMIA

Elon Musk se torna trilionário após salto de 20% nas ações da Space X
Elon Musk se torna trilionário após salto de 20% nas ações da Space X imagem

FORTUNA HISTÓRICA

Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário com IPO da SpaceX
Elon Musk pode se tornar o primeiro trilionário com IPO da SpaceX imagem

ECONOMIA

Fundador da Oracle perde bilhões e Elon Musk vira homem mais rico do mundo
Fundador da Oracle perde bilhões e Elon Musk vira homem mais rico do mundo imagem

O frenesi da IA e o recorde histórico

A conexão da empresa com tecnologias de ponta justifica o comportamento eufórico das mesas de operação. Para os especialistas, o mercado está premiando o potencial de infraestrutura tecnológica da companhia.

“Há uma verdadeira frenesi em torno da IA” nos mercados mundiais e “em torno de qualquer grupo que possa ser um dos beneficiários desses gastos”, comentou à AFP Steve Sosnick, estrategista da Interactive Brokers.

Essa percepção de valor transformou a abertura de capital da SpaceX em um evento sem precedentes no capitalismo moderno. A empresa conseguiu levantar, logo na sexta-feira de estreia, 86 bilhões de dólares (436 bilhões de reais) em Wall Street.

O montante consolida a operação como a maior oferta pública inicial (IPO) da história das bolsas globais, superando de forma isolada o recorde anterior de 25,6 bilhões de dólares (129,9 bilhões de reais) obtidos pela petroleira estatal Saudi Aramco no ano de 2019.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

bolsa de valores economia elon musk Wall Street

Relacionadas

Mais lidas