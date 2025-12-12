Menu
HOME > ECONOMIA
ECONOMIA

Fundador da Oracle perde bilhões e Elon Musk vira homem mais rico do mundo

Tombo das ações da Oracle derruba fortuna de Larry Ellison e muda a disputa entre os maiores bilionários do planeta

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

12/12/2025 - 18:01 h
O mercado financeiro promoveu um verdadeiro terremoto nesta quinta-feira, 11, reduzindo drasticamente o patrimônio de Larry Ellison. As ações da Oracle despencaram mais de 10% ao longo do dia, derrubando a fortuna do cofundador da empresa e alterando o topo da lista da Forbes.

Com a desvalorização, Ellison viu sua riqueza encolher US$ 31 bilhões, o equivalente a R$168 bilhões. A perda o tirou da vice-liderança entre os mais ricos do mundo, abrindo espaço para Larry Page, do Google, assumir o segundo lugar.

Por que o patrimônio de Ellison encolheu tanto?

A fortuna de Ellison está diretamente ligada à participação de 41% que ele mantém na Oracle. A queda imediata das ações provocou impacto direto na avaliação de seus ativos, fazendo seu patrimônio fechar o dia em US$ 249,5 bilhões.

O recuo aconteceu após a divulgação de um balanço abaixo do esperado. Os resultados levantaram dúvidas sobre a velocidade de retorno dos investimentos da Oracle em inteligência artificial, além das preocupações sobre o uso de dívidas para bancar a expansão da empresa. O movimento levou investidores a venderem os papéis.

Mulher mais rica do mundo revela estratégia para preservar fortuna

Quem são os mais ricos do mundo agora

Com o novo rearranjo, o topo da lista da Forbes ficou assim:

  1. Elon Musk (Tesla e SpaceX): US$ 491,9 bilhões
  2. Larry Page (Google): US$ 256,7 bilhões
  3. Larry Ellison (Oracle): US$ 249,5 bilhões
  4. Jeff Bezos (Amazon): US$ 241,9 bilhões
  5. Sergey Brin (Google): US$ 236,8 bilhões

Trajetória e poder de Ellison dentro da Oracle

Fundada em 1977, inicialmente como Relational Software Inc., a empresa adotou o nome Oracle em 1982. Ellison comandou a operação por 37 anos como CEO e segue como presidente do conselho e diretor de tecnologia.

A Oracle se consagrou nos anos 1980 com sistemas de gerenciamento de bancos de dados e, hoje, atua em nuvem, servidores, infraestrutura corporativa e soluções de IA. Em 11 de dezembro de 2025, a companhia tinha valor de mercado de US$ 566 bilhões e disputa espaço com Microsoft, Amazon, SAP e Salesforce.

A empresa também fornece serviços em nuvem para a xAI, startup de inteligência artificial criada por Elon Musk, segundo a Reuters.

Interesses fora da Oracle

Ellison também é um dos principais acionistas do grupo Paramount Skydance, criado após a fusão de US$ 8,4 bilhões entre Paramount e Skydance, e avalia novas aquisições no setor, incluindo uma oferta pela Warner Bros. Discovery.

Apesar da queda atual, o bilionário viveu uma arrancada histórica meses atrás: em setembro, a valorização das ações da Oracle elevou sua fortuna para quase US$ 405 bilhões, após um ganho superior a US$ 110 bilhões.

Antes da fama e onde vive hoje

Antes de fundar a Oracle, Ellison trabalhou na Ampex Corporation, onde criou um banco de dados para a CIA. Ele também integrou o conselho da Tesla entre 2018 e 2022.

Atualmente, o magnata vive na ilha de Lanai, no Havaí — comprada quase por completo em 2012, em uma negociação próxima de US$ 300 milhões.

economia lista da Forbes mundo

