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URGENTE!

Preso foge de presídio em Feira de Santana enquanto fazia reparo elétrico

Detendo cumpre pena em regime semiaberto e aproveitou de um serviço interno para fugir

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Preso foge de presídio em Feira de Santana enquanto fazia reparo elétrico
Foto: Arquivo pessoal

Um detento identificado como Edson Mascarenhas Primo fugiu do Conjunto Penal de Feira de Santana na noite desta quarta-feira, 17, enquanto realizava uma atividade de manutenção dentro da unidade prisional.

Ao portal A TARDE, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), informou que o interno cumpre pena em regime semiaberto e no momento da fuga realizava um reparo na rede elétrica de um dos pavilhões da unidade, exercendo uma das atividades laborativa, conforme prevê a legislação.

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Segundo a Seap, a fuga foi percebida e imediatamente comunicada ao Batalhão de Guardas da Polícia Militar, responsável pela segurança das guaritas do complexo prisional.

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Região de mata

De acordo com as investigações preliminares, o custodiado seguiu em direção a uma área de mata pertencente ao Exército, localizada nas proximidades do presídio.

"Equipes das forças de segurança realizam buscas na região e vistoria em toda a área de mata com o objetivo de localizar e recapturar o evadido. A ocorrência já foi comunicada aos órgãos competentes", diz a Seap em nota.

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feira de santana fuga de preso presídio Seap

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