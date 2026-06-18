POLÍCIA
Foragido de Santa Catarina por estelionato é preso na Bahia
Apesar de ter praticado o crime em outro estado, o homem é baiano
Um homem, de 52 anos, foragido da Justiça de Santa Catarina pelos crimes de receptação e estelionato, foi preso em Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, nesta quarta-feira, 17. O suspeito foi localizado no bairro Novo Horizonte pela Polícia Civil.
Apesar de ter praticado o crime em outro estado, o suspeito é baiano, natural de Feira de Santana. Os agentes agiram em cumprimento de ordens judiciais de prisão preventiva e definitiva expedidos em 2023 pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Lages, no estado catarinense.
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Prisão do suspeito
Ele recebeu voz de prisão após diligências realizadas pela equipe da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Feira de Santana).
O homem foi conduzido à unidade policial, onde foram adotadas todas as medidas legais cabíveis, incluindo a formalização do cumprimento dos mandados e comunicação à Justiça competente. Ele segue custodiado à disposição do Poder Judiciário.