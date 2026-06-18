Cinco idosos em situação de vulnerabilidade são resgatados em Salvador

Uma mulher de 59 anos foi autuada em flagrante na manhã desta quinta-feira (18) pelos crimes de maus-tratos e exposição a perigo da integridade de pessoa idosa. A prisão ocorreu no bairro de Vila Ruy Barbosa, na Cidade Baixa, em Salvador, onde cinco idosos foram resgatados de um imóvel que funcionava como uma Instituição de Longa Permanência para Pessoa Idosa (ILPI) de forma clandestina.

A ação foi integrada à Operação Virtude e deflagrada após o recebimento de denúncias anônimas. No local, equipes da Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati), da Polícia Civil (PC) encontraram as vítimas, com idades entre 64 e 81 anos, em situação de extrema vulnerabilidade e submetidas a condições inadequadas de higiene, cuidado e dignidade.

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Veja a situação em que os idosos se encontravam:

1 de 6 Local em que os idosos foram retirados | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

2 de 6 Local em que os idosos foram retirados | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

3 de 6 Local em que os idosos foram retirados | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

4 de 6 Local em que os idosos foram retirados | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

5 de 6 Local em que os idosos foram retirados | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

6 de 6 | Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

O crime de exposição ao perigo, previsto no artigo 99 do Estatuto do Idoso, caracteriza-se por sujeitar a pessoa idosa a condições desumanas ou degradantes, bem como privá-la de alimentos e cuidados indispensáveis.

Apreensão de cartões e suporte às vítimas

Durante a vistoria no estabelecimento ilegal, os policiais civis apreenderam os cartões de benefícios previdenciários e assistenciais das vítimas. O material passará por análise pericial e investigativa para apurar a suspeita de apropriação indevida de proventos por parte da cuidadora e responsável pelo local.

A proprietária do abrigo foi conduzida à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça após a formalização do flagrante. Os idosos resgatados receberam os primeiros acolhimentos e foram encaminhados para a rede oficial de proteção social do município e para o convívio de seus familiares.

Importância das denúncias anônimas

O delegado titular da Deati, Francisco Tálisson, ressaltou o impacto da colaboração comunitária para o sucesso da desarticulação de locais desse tipo:

“A atuação rápida da equipe foi fundamental para interromper a situação de vulnerabilidade e garantir a proteção das vítimas. A partir da denúncia, foi possível direcionar as diligências de forma precisa. Casos como este reforçam a importância da participação da sociedade por meio dos canais de denúncia, essenciais para que a Polícia Civil possa agir com celeridade na defesa dos direitos da pessoa idosa”, destacou.