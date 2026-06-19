Facção que aterrorizava o Baixo Sul da Bahia é alvo de operação

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) em Ilhéus, no sul da Bahia, cumpre nesta sexta-feira, 19, 29 mandados judiciais contra um grupo investigado por atuação em crimes como tráfico de drogas, homicídios e comércio ilegal de armas em cidades do baixo sul do estado.

Do total de ordens judiciais expedidas, 13 são de busca e apreensão e 16 de prisão temporária na Bahia e no Espírito Santo.

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Batizada de Operação Três Coqueiros, a ação busca atingir a estrutura do grupo e interromper a dinâmica criminosa que, segundo as investigações, funcionava com divisão de funções entre integrantes responsáveis pela venda de drogas, aquisição de armas e movimentação de recursos.

As investigações apontam que a atuação do grupo contribui para disputas por território e episódios de violência que afetam a segurança de moradores em municípios como Maraú, Barra Grande, Igrapiúna, Ilhéus, Ubaitaba e Valença.

A mobilização envolve forças estaduais e federais, incluindo Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a polícia, drogas e armas e dinheiro em espécie já foram apreendidos.