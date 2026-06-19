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Fila gigante no Ferry-Boat marca início do feriadão de São João em Salvador

Grande procura pela travessia para Ilha de Itaparica faz fila de veículos se estender até a Calçada

Luan Julião
Por
Movimento de saída de Salvador para o feriadão
Movimento de saída de Salvador para o feriadão - Foto: Carol Garcia/GOVBA

Motoristas que tentam embarcar no sistema Ferry-Boat pelo Terminal São Joaquim, em Salvador, enfrentam longas filas no início da tarde desta sexta-feira, 19. A grande procura pela travessia para a Ilha de Itaparica fez o tempo de espera para veículos ultrapassar quatro horas, segundo informações apuradas no local.

O fluxo mais intenso está concentrado no sentido Salvador–Ilha de Itaparica. A fila de veículos já se estende até o bairro da Calçada, provocando reflexos no trânsito da Cidade Baixa e gerando transtornos para quem circula pela região.

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Já a movimentação de pedestres também é considerada alta, embora sem registro de longos períodos de espera para embarque.

No Terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, a situação é diferente. O fluxo de passageiros e veículos segue tranquilo, sem formação significativa de filas.

A elevada demanda é impulsionada pelo deslocamento de moradores de Salvador que seguem para passar o feriado de São João na Ilha de Itaparica e em cidades do interior baiano. O sistema também é uma das principais rotas de acesso para municípios como Nazaré e diversas localidades do Baixo Sul da Bahia.

Operação especial de São João

Desde o último dia 17 de junho, o sistema Ferry-Boat opera em esquema especial para atender ao aumento da demanda durante os festejos juninos. A operação reforçada seguirá até 30 de junho, com possibilidade de viagens extras conforme a necessidade e a disponibilidade das embarcações.

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A expectativa da Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do serviço, é transportar mais de 190 mil passageiros e cerca de 32 mil veículos durante o período.

Nesta sexta-feira, estão em operação as embarcações Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Ivete Sangalo e Maria Bethânia.

Restrições para veículos pesados

Em razão do aumento do fluxo durante os feriados prolongados, permanece em vigor a Resolução nº 16/2026 da Agerba, que suspende temporariamente o embarque de veículos pesados em determinados períodos festivos. A medida atinge ônibus, micro-ônibus, caminhões de diferentes portes, carretas, reboques e utilitários com capacidade de carga igual ou superior a 1.500 quilos.

A restrição tem como objetivo melhorar a fluidez da operação e ampliar a capacidade de atendimento aos veículos de passeio e aos passageiros durante o período de maior movimentação no sistema.

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Bahia ferry boat Salvador São João

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