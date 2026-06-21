SUSPEITA
Deputado envia emenda para contratação de cantor que ele é empresário
Parlamentar nega irregularidades
O deputado federal Yury do Paredão (MDB-CE) enviou emendas que foram usadas para bancar shows do cantor de forró Jonas Esticado, cujo empresário é o próprio parlamentar. Ao menos cinco cidades deram essa finalidade a recursos patrocinados pelo congressista e indicados por meio da Comissão de Turismo.
Cada apresentação de Jonas Esticado teve cachê de R$ 300 mil e a contratação do artista ocorreu por meio da empresa Jonas Esticado Gravações & Edições Musicais LTDA. A firma tem como sócios o cantor e Yury do Paredão, além de ser administrada pela mãe do parlamentar. O levantamento foi publicado na coluna de Tácio Lorran, do portal Metrópoles.
As emendas foram indicadas ao Orçamento da União por meio da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados e foram apadrinhadas por Yury Bruno — conhecido como Yury do Paredão. Os valores foram repassados aos municípios no decorrer de 2025, após as prefeituras firmarem convênio com o Ministério do Turismo.
As cidades que receberam emendas para contratar o artista são todas do Ceará:
- Acopiara;
- Altaneira;
- Aurora;
- Mombaça e;
- Farias Brito.
Jonas Esticado, é um dos cantores de forró mais conhecidos do país. Tendo no repertório o sucesso da música “Investe em Mim”, ele já fez parcerias com artistas como Gusttavo Lima e Wesley Safadão.
Deputado nega ingerência
O deputado Yury do Paredão afirmou que as emendas parlamentares destinam recursos a entes públicos, dentro das regras orçamentárias e dos programas federais correspondentes, e que elas não contratam artistas, empresas ou fornecedores.
“A execução dos convênios é de responsabilidade exclusiva dos municípios beneficiados. Cabe a cada prefeitura definir a programação dos eventos, escolher as atrações, realizar os procedimentos administrativos de contratação, efetuar os pagamentos e prestar contas aos órgãos competentes”, pontuou.
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Em nota, o gabinete do parlamentar frisou que nesses eventos, “as prefeituras contrataram diversos artistas de renome nacional e grande relevância regional — nomes que figuram entre os mais requisitados do país e são contratados por prefeituras de diferentes estados e orientações políticas”.
Procurado, o Ministério do Turismo se limitou a afirmar que “as referidas emendas são discricionárias da Comissão de Turismo, cabendo ao Ministério o cumprimento das regras vigentes”.
As prefeituras citadas foram procuradas, mas não houve resposta.