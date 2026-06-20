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QUEBRA DE DECORO

Vereador acusado de agredir colega é cassado em Itaparica

Edil já teria agredido a própria sobrinha

Redação
Por Redação
Vereador Lorisval Monteiro (MDB) foi cassadao pela Câmara de Itaparica.
Vereador Lorisval Monteiro (MDB) foi cassadao pela Câmara de Itaparica. - Foto: Divulgação

A Câmara Municipal de Itaparica aprovou a cassação do mandato do vereador Lorisval Monteiro (MDB), em sessão plenária realizada nesta sexta, 19. A decisão foi fundamentada na quebra de decoro parlamentar, após a conclusão do processo conduzido pela Casa.

De acordo com o relatório apreciado pelos vereadores, o processo teve como base a acusação de agressão contra o vereador Douglas Cerqueira (PSDB). Segundo os autos analisados pela Câmara, foram apresentados exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais, elementos que subsidiaram a decisão do plenário.

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O vereador cassado tem histórico de agressões, inclusive a uma sobrinha que tem registro de boletim de ocorrência.

Com a vacância do cargo, a suplente Sidinha (MDB) deverá ser convocada para assumir a cadeira no Legislativo local, conforme estabelece a legislação eleitoral e as normas regimentais da Casa.

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Câmara Municipal de Itaparica Cassação de Mandato Lorisval Monteiro quebra de decoro

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