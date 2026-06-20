QUEBRA DE DECORO
Vereador acusado de agredir colega é cassado em Itaparica
Edil já teria agredido a própria sobrinha
A Câmara Municipal de Itaparica aprovou a cassação do mandato do vereador Lorisval Monteiro (MDB), em sessão plenária realizada nesta sexta, 19. A decisão foi fundamentada na quebra de decoro parlamentar, após a conclusão do processo conduzido pela Casa.
De acordo com o relatório apreciado pelos vereadores, o processo teve como base a acusação de agressão contra o vereador Douglas Cerqueira (PSDB). Segundo os autos analisados pela Câmara, foram apresentados exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais, elementos que subsidiaram a decisão do plenário.
Leia Também:
O vereador cassado tem histórico de agressões, inclusive a uma sobrinha que tem registro de boletim de ocorrência.
Com a vacância do cargo, a suplente Sidinha (MDB) deverá ser convocada para assumir a cadeira no Legislativo local, conforme estabelece a legislação eleitoral e as normas regimentais da Casa.