Prefeito de Xique-Xique é alvo de denúncia por agressão contra mulher

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Renan Pinto Dantas Braga (MDB), prefeito de Xique-Xique - Foto: Reprodução | Instagram

O prefeito de Xique-Xique, Renan Pinto Dantas Braga (MDB), está no centro de uma polêmica que mobiliza a opinião pública e as autoridades policiais. Uma denúncia acusa o gestor municipal de agressão física e verbal contra uma mulher do município

A Policia Militar chegou a ser acionada após a denúncia de comportamento violento por parte do prefeito. O caso ganhou contornos políticos imediatos, com forte repercussão no município.

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Investigação

O inquérito policial deve ouvir, nos próximos dias, testemunhas que presenciaram o ocorrido, além de buscar imagens de circuitos de segurança que possam ter registrado o momento da suposta agressão.

"A lei é para todos. Independente do cargo que o agressor ocupe, a violência doméstica ou contra a mulher deve ser punida com o rigor da Lei Maria da Penha", afirmou um morador de Xique-Xique, o qual não quis se identificar.

O que diz a Lei

A Lei Maria da Penha estabelece mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.

Na esfera administrativa, a Câmara Municipal pode ser acionada para investigar se houve quebra de decoro, o que, em casos extremos, pode levar ao afastamento do cargo.

O que diz o prefeito

Em nota ao portal A TARDE, o prefeito Renan Pinto Dantas diz que recebeu com profunda tristeza e estarrecimento o vazamento de prints e imagens que tentam associá-lo a um suposto caso de agressão contra uma mulher.

O gestor municipal diz repudiar de forma firme qualquer tipo de violência, especialmente contra a mulher e que a pauta deve ser tratada com responsabilidade, acolhimento e compromisso com a verdade.

Renan diz que a mulher mencionada já está sendo acompanhada e acolhida pela Secretaria da Mulher, Infância e Juventude de Xique-Xique, que atua com total cuidado e atenção em situações como essa e finaliza dizendo que as informações são falsas e infundadas.