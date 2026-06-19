MUDANÇA
Médico assume vaga e toma posse como vereador em Salvador
Dr. José Antonio assume cadeira de Kênio Rezende, que se licenciou do mandato
O suplente Dr. José Antonio (PRD) tomou posse, na manhã desta sexta-feira, 19, como vereador de Salvador pelo período de 121 dias. Ele assume a vaga do vereador Kênio Rezende (PRD), que se licenciou do mandato.
A cerimônia ocorreu na sala da Presidência da Câmara Municipal e foi conduzida pelo vice-presidente da Casa Maurício Trindade (PP), representando o presidente da Câmara Carlos Muniz (PSDB).
Médico há 30 anos, Dr. José Antonio retorna ao Legislativo Municipal após ter exercido mandato na 19ª Legislatura (2021-2024). Natural de Salvador, é formado pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, atua como médico generalista e ortopedista e também é pastor evangélico.
Foco na saúde
Durante a posse, o vereador destacou que sua atuação seguirá com foco especial na área da saúde. “Sempre estarei alinhado com os interesses do município, defendendo a Constituição Federal e o Regimento Interno da Casa. Uma pauta permanente do nosso mandato é a defesa da saúde. Sou médico há 30 anos e foi esse trabalho social, por meio da medicina humanitária, que nos conduziu até a Câmara. Essa continuará sendo a nossa principal bandeira”, afirmou.
Dr. Jose Antonio afirmou que vai dar continuidade à atuação voltada para o fortalecimento das políticas públicas de saúde e destacou que, ao longo da trajetória profissional, desenvolveu trabalho voluntário em comunidades de diversos bairros de Salvador, com foco na promoção da saúde e em ações sociais.
Leia Também:
“Na legislatura anterior, tive a honra de atuar como vice-presidente da Comissão de Saúde e seguir defendendo essa pauta foi uma missão que sempre exerci com muito compromisso. Neste retorno à Câmara, continuarei trabalhando de forma firme em defesa da saúde da população”, declarou.
Para Maurício Trindade, a posse do suplente garante a continuidade dos trabalhos legislativos e fortalece a representação popular na Câmara. “Hoje, damos posse a um médico que conhece de perto as necessidades da cidade, especialmente na área da saúde. Dr. José Antonio conhece os bairros, os pacientes e sabe quais são os desafios enfrentados pela população. Tenho certeza de que será um grande representante nesta Casa, principalmente em uma área tão importante quanto a saúde”, pontuou.