OPORTUNIDADES
Jerônimo abre concurso de 3,3 mil vagas para PM e Corpo de Bombeiros
Reforço ainda terá convocação de 72 reservistas e seleção de 124 profissionais para o DPT
O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, na manhã desta sexta-feira, 19, a realização de novos concursos públicos e convocações para reforçar as forças de segurança da Bahia.
Os editais serão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 20. O anúncio foi feito durante a cerimônia de formatura dos 1.441 novos policiais militares, realizada na Vila Militar do Bonfim, em Salvador.
Ao todo, serão abertas 2.500 vagas para soldados da Polícia Militar e 200 para oficiais da corporação. Para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, serão ofertadas 600 vagas para soldados e 60 para oficiais.
O governador também anunciou a contratação de 124 profissionais para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).
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Além disso, serão convocados mais 72 policiais militares da reserva remunerada para atuação no Serviço de Telecomunicações (Stelecom), reforçando o grupo de 400 reservistas já convocados pelo Governo do Estado.
“Estamos anunciando a abertura de concurso para a seleção de 2.500 policiais militares, 200 vagas para oficiais da PM e concurso para 600 soldados do Corpo de Bombeiros, além do quadro de oficiais da corporação, com 60 vagas. Todos serão publicados no Diário Oficial de amanhã", anunciou o governador Jerônimo Rodrigues.