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Jerônimo abre concurso de 3,3 mil vagas para PM e Corpo de Bombeiros

Reforço ainda terá convocação de 72 reservistas e seleção de 124 profissionais para o DPT

Redação
Por Redação
Serão 2,5 mil vagas para a PM.
Serão 2,5 mil vagas para a PM. - Foto: GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou, na manhã desta sexta-feira, 19, a realização de novos concursos públicos e convocações para reforçar as forças de segurança da Bahia.

Os editais serão publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 20. O anúncio foi feito durante a cerimônia de formatura dos 1.441 novos policiais militares, realizada na Vila Militar do Bonfim, em Salvador.

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Ao todo, serão abertas 2.500 vagas para soldados da Polícia Militar e 200 para oficiais da corporação. Para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, serão ofertadas 600 vagas para soldados e 60 para oficiais.

O governador também anunciou a contratação de 124 profissionais para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

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Além disso, serão convocados mais 72 policiais militares da reserva remunerada para atuação no Serviço de Telecomunicações (Stelecom), reforçando o grupo de 400 reservistas já convocados pelo Governo do Estado.

“Estamos anunciando a abertura de concurso para a seleção de 2.500 policiais militares, 200 vagas para oficiais da PM e concurso para 600 soldados do Corpo de Bombeiros, além do quadro de oficiais da corporação, com 60 vagas. Todos serão publicados no Diário Oficial de amanhã", anunciou o governador Jerônimo Rodrigues.

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Tags

concursos públicos corpo de bombeiros Jerônimo Rodrigues polícia militar da bahia

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