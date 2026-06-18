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BAHIA

Concurso da Polícia Civil ganha nova previsão para edital; veja quando

Concurso ofertará 750 vagas para os cargos de delegado, escrivão e investigador

Isabela Cardoso
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação/Ascom PCBA

O edital do concurso da Polícia Civil da Bahia (PC-BA) deve ser publicado em julho, segundo informou o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner. A nova previsão foi anunciada durante entrevista à rádio Piatã FM, após sucessivos adiamentos no cronograma da seleção.

O concurso ofertará 750 vagas para os cargos de delegado, escrivão e investigador. Os procedimentos para a realização da seleção seguem sob responsabilidade da Secretaria da Administração do Estado (Saeb).

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"A previsão é que a gente no próximo mês consiga já lançar o edital. Um edital para 750 vagas, 100 vagas de delegado, 150 vagas de escrivão e 500 vagas de investigador", afirmou Marcelo Werner.

Quantas vagas terá o concurso da Polícia Civil da Bahia?

O concurso da PC BA contará com 750 vagas efetivas, distribuídas entre três carreiras:

  • 100 vagas para delegado;
  • 150 vagas para escrivão;
  • 500 vagas para investigador.

Para o cargo de delegado será exigido diploma de bacharelado em Direito.

Já as funções de escrivão e investigador exigirão nível superior completo. No caso de investigador, também será necessária Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

Banca organizadora já foi contratada

Em entrevista ao Qconcursos Folha Dirigida, o secretário da Administração da Bahia, Rodrigo Pimentel, informou que o concurso da Polícia Civil é o mais avançado entre os oito certames autorizados pelo Governo do Estado.

Segundo Pimentel, a banca organizadora já foi contratada e será o Instituto AOCP. Na ocasião, ele afirmou que a expectativa era receber o edital elaborado pela banca em até 20 dias para publicação.

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O secretário também comentou que a possível unificação das carreiras de agente e escrivão na função de oficial investigador de polícia, prevista na Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, ainda está em análise e não deve interferir no concurso já autorizado.

Concurso da PC BA acumula adiamentos

A nova previsão para julho representa mais uma alteração no cronograma da seleção.

Inicialmente, o secretário Marcelo Werner informou que o edital seria publicado em janeiro deste ano. Depois, a expectativa passou para a contratação da banca até março.

Em abril, o delegado-geral da Polícia Civil da Bahia, André Viana, afirmou que o edital sairia em maio. A previsão foi reforçada no início daquele mês, mas não se concretizou.

No fim de maio, Marcelo Werner voltou a declarar que o documento seria publicado em aproximadamente 15 a 20 dias, o que indicava lançamento em junho. Com a nova declaração, a expectativa passou a ser pela divulgação do edital em julho.

Quando serão as provas?

A previsão do governo estadual é que as provas do concurso sejam realizadas ainda em 2026, após a publicação do edital.

A expectativa é que o documento detalhe o cronograma completo da seleção, incluindo inscrições, etapas do concurso e datas das avaliações.

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