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IBGE abre 1 mil vagas temporárias na Bahia; saiba como participar

Profissionais atuarão nos censos Agropecuário e de População em Situação de Rua

Luiza Nascimento
Por
Censo IBGE
Censo IBGE - Foto: Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com 969 vagas temporárias abertas na Bahia. Os profissionais selecionados vão atuar nos censos Agropecuário e de População em Situação de Rua.

As oportunidades já foram publicadas em edital e contemplam Salvador e diversos municípios baianos.

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Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola

Serão 876 oportunidades na Bahia, sendo 40 em Salvador e as 836 restantes em 114 municípios do interior do estado.

Ambas têm contratos temporários de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade. No total, são cinco funções diferentes e, para todos os casos, os interessados devem possuir Ensino Médio completo e, para alguns, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na categoria B.

Os salários variam entre R$ 2.128 e R$ 4.008 e há benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

As atividades contemplam áreas administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico no Censo Agropecuário. Há vagas destinadas a pessoas com deficiência, pretas ou pardas, indígenas e quilombolas.

As inscrições seguem até 1º de julho, através deste link, com taxa de R$ 53. Já a prova deve acontecer em setembro, com divulgação do resultado final em dezembro.

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Censo de População em Situação de Rua

Na Bahia, são 93 vagas apenas em Salvador, cujo aprovados terão direito a benefícios como auxílios alimentação de R$ 1.192, transporte e pré-escolar, férias e 13º salário proporcionais.

Analista Censitário: são 54 vagas destinadas a essa função, que exigem Ensino Superior completo em agronomia, assistência social, ciências sociais, jornalismo, tecnologia da informação, entre outras. A remuneração é de R$ 5.255,40.

Agente Censitário de Qualidade (ACQ): ao todo, são 39 vagas, com exigência de Ensino Médio, e salário de R$ 2.932.

Também há vagas destinadas a pessoas com deficiência, pretas ou pardas, indígenas e quilombolas.

As inscrições começam nesta quarta-feira, 17, e seguem até 15 de julho, através deste link, com taxas de R$ 37,50 para Analista Censitário e R$ 41,76 para ACQ.

A prova objetiva deve acontecer em agosto, com resultado previsto para novembro.

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Bahia Censo ibge

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