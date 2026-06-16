Aeronáutica abre concurso com 235 vagas para curso de formação de sargentos

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A Força Aérea Brasileira (FAB) anunciou a abertura de um novo concurso público para o provimento de 235 vagas para o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica. As inscrições foram abertas na última quinta-feira, 11, e seguem até o dia 02 de julho.

O certame é válido para ingresso no segundo semestre de 2027 (EA CFS 2/2027).

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Quem pode participar?

Podem participar do concurso:

candidatos de ambos os sexos;

possuam nível médio completo;

idade entre 17 e 25 anos até o dia 31 de dezembro de 2027;

entre outros requisitos.

Vale ressaltar que ficam reservadas:

25% das vagas para pessoas pretas e pardas;

3% do total para indígenas;

2% das vagas para quilombolas.

O Curso de Formação de Sargentos ocorrerá sob regime de internato militar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) em Guaratinguetá/SP.

Sua duração é de dois anos e ao conseguir o posto de terceiro-sargento, o candidato terá soldo base de R$ 4.177,00.

Durante o curso, o aluno recebe ainda:

alimentação;

alojamento;

fardamento;

assistência médico-hospitalar e dentária.

Áreas de especialidades

As oportunidades dos cursos se dividem entre as seguintes especialidades:

BMA - Mecânico de Aeronaves;

BET - Eletrônica;

BEI - Eletricidade e Instrumentos;

BEP - Estrutura e Pintura;

BEV - Equipamento de Voo;

BMB - Material Bélico;

BSP - Suprimento Técnico;

BFT - Fotointeligência;

BMT - Meteorologia;

BCO - Comunicações;

SEF - Enfermagem;

SLB - Laboratório;

SRD - Radiologia;

SAD - Administração;

SIN - Informática;

SDE - Desenho;

SOB - Obras;

SCF - Cartografia;

SPV - Pavimentação;

STP - Topografia;

SAI - Informações Aeronáuticas;

SEL - Eletricidade;

SML - Metalurgia;

SEM - Eletromecânica;

SGS - Guarda e Segurança;

SOB - Bombeiro;

SMU - Música.

Inscrição

As inscrições para o concurso devem ser feitas a partir das 10h do dia 11 de junho até as 15h do dia 02 de julho de 2026, pelo site oficial da aeronáutica.

Vale ressaltar que uma taxa de inscrição de R$ 100 será solicitada.

Para solicitar isenção da taxa de inscrição, o candidato deverá acessar o site da EA durante o período de inscrições, preencher o requerimento e informar uma das seguintes condições:

Estar inscrito no CadÚnico e ser membro de família de baixa renda, informando o NIS;

Ser doador de medula óssea em entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

Entenda as prova do concurso

A seleção dos alunos compreenderá as seguintes etapas:

Prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório;

Inspeção de saúde, de caráter eliminatório;

Exame de aptidão psicológica, de caráter eliminatório;

Teste de avaliação do condicionamento físico, de caráter eliminatório;

Validação documental, de caráter eliminatório.

As Provas Escritas terão duração de 4h20min e versarão sobre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Matemática; e

Física.

A prova escrita será realizada a partir das 13h40min do dia 22 de novembro nas seguintes cidades:

Belém (PA;

Recife (PE);

Fortaleza (CE);

Natal (RN);

Rio de Janeiro (RJ);

Belo Horizonte (MG);

São Paulo (SP);

São José dos Campos (SP);

Campo Grande (MS);

Canoas (RS);

Santa Maria (RS);

Curitiba (PR);

Brasília (DF);

Manaus (AM);

Porto Velho (RO);

Boa Vista (RR).

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 24 de novembro diretamente no site da inscrição.

Entenda a prova física

Somente realizarão o TACF os candidatos julgados APTOS na Inspeção de Saúde.

Os exercícios e índices são divididos por sexo da seguinte forma:

Flexão e Extensão de Braços (FEMS)

26 repetições no índice masculinho;

16 repetições no índice feminino;

Sem limite de tempo / 2 tentativas.

Abdominal (FTSC)

42 repetições no índice masculinho;

34 repetições no índice feminino;

Limite de tempo de 1 minuto / 2 tentativas.

Salto Horizontal (SH)

1,8 metros no índice masculinho;

1,4 metro no índice feminino.

Corrida de 12 minutos

2.250 metros no índice masculinho;

1.850 metros no índice feminino;

Uma tentativa.

O prazo de validade do EA CFS 2/2027 é de sete dias corridos, a contar da data subsequente à realização da matrícula e início do curso.