IBGE abre seleção com mais de 8 mil vagas e salários de até R$ 4 mil

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou, nesta sexta-feira, 12, a abertura de inscrições para um novo processo seletivo simplificado com o objetivo de contratar profissionais para atuar no12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Ao todo, são mais de 8 mil oportunidades com inscrições a partir desta sexta-feira, 12.

As oportunidades estão distribuídas em cinco funções e somam milhares de vagas em todo o país, com contratos temporários de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da operação censitária.

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Ao todo, são oferecidas 8.238 vagas, distribuídas entre as funções de:



Agente Censitário Administrativo (1.110 vagas);

Agente Censitário de Informática (1.089 vagas);

Agente Operacional Regional (948 vagas);

Agente Censitário Regional (948 vagas);

Agente Censitário Supervisor (4.143 vagas).

As remunerações variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida.

Além dos salários, os contratados terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional, conforme a legislação vigente.

Inscrições

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do IBFC, responsável pela organização do certame. O prazo começa às 10h do dia 12 de junho de 2026 e segue até as 23h do dia 1º de julho de 2026, no horário de Brasília. A taxa de inscrição é de R$ 53,00.

Oportunidades

As vagas são destinadas a atividades administrativas, operacionais, de supervisão e de suporte tecnológico relacionadas à realização do censo. Entre as atribuições previstas estão o acompanhamento da coleta de dados em campo, a gestão de equipes de recenseadores, o suporte em tecnologia da informação, além da organização administrativa dos postos de coleta.

De acordo com o edital, o processo seletivo será realizado com base na Lei nº 8.745/1993, que regula a contratação por tempo determinado para atender a necessidades temporárias de excepcional interesse público. A iniciativa busca garantir a execução das etapas do levantamento, considerado essencial para a produção de informações estatísticas sobre o setor agropecuário no Brasil.

O extrato do edital foi assinado pelo presidente do IBGE, Marcio Pochmann, e a íntegra do documento está disponível no endereço eletrônico da banca organizadora. A seleção integra os preparativos para a realização do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, uma das principais pesquisas estruturais conduzidas pelo instituto.