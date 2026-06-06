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Metrô Bahia e Isbet oferecem cadastro gratuito para vagas de estágio e Jovem Aprendiz

A estratégia visa facilitar a inclusão profissional de estudantes no mercado de trabalho

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Metrô
Metrô - Foto: Divulgação/Metrô Bahia

Jovens poderão se inscrever para vagas de estágio e Jovem Aprendiz na Estação de na estação de metrô da Rodoviária, em Salvador, entre segunda (8) e quinta-feira (11). A estratégia acontece em parceria com o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet) e visa facilitar a inclusão profissional de estudantes no mercado de trabalho.

Durante o período, o mezanino da estação terá um ponto de atendimento para cadastro, entre 8h30 e 17h30. Além da inscrição, os participantes poderão receber orientações profissionais.

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“Ao levar oportunidades de estágio e jovem aprendiz para uma estação de grande circulação, facilitamos o acesso dos jovens ao mercado de trabalho e contribuímos para o desenvolvimento profissional e social da comunidade”, afirma Carlos Cavalcanti, gerente executivo de Atendimento do Metrô Bahia.

Como participar?

Para participar, os interessados devem comparecer ao local munidos com documentos de identificação durante o período da ação e buscar atendimento com a equipe, informando qual serviço busca:

  • Vagas de estágio
  • Vagas de Jovem Aprendiz
  • Cadastro online
  • Orientações profissionais

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Tags

estágio jovem aprendiz metrô

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