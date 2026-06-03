Corrida do ouro federal: INCA solicita novo concurso público com 1.496 vagas

Um novo concurso público para o Instituto Nacional de Câncer (INCA) pode ser autorizado em breve. Em informação obtida com exclusividade junto à assessoria da instituição, foi confirmado que o órgão já encaminhou, por meio do Ministério da Saúde, o pedido de autorização para a realização de uma nova seleção.

Ao todo, foram solicitadas 1.496 vagas para a recomposição do quadro de pessoal vinculado ao Plano de Carreiras de Ciência e Tecnologia. A demanda contempla cargos distribuídos entre as carreiras de Pesquisa em Ciência e Tecnologia, Desenvolvimento Tecnológico e Gestão.

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Vagas de níveis médio e superior

Além das carreiras principais, o pedido também prevê oportunidades voltadas às áreas de Planejamento e Infraestrutura, abrangendo diferentes especialidades. A expectativa é de que o futuro edital contemple cargos de níveis médio e superior, com lotação tradicionalmente concentrada no estado do Rio de Janeiro.

A solicitação encontra-se atualmente em análise pelos órgãos competentes da Administração Pública Federal. Até o momento, não há uma previsão oficial para a publicação do edital, já que o avanço do certame depende do aval e da aprovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Caso seja autorizado, o concurso deverá reforçar o quadro de profissionais de uma das principais instituições de referência no combate e na pesquisa do câncer no país, fortalecendo áreas estratégicas da saúde pública brasileira.

Como foi o último concurso do INCA

Os interessados em ingressar no instituto podem utilizar como referência a participação recente do INCA no Concurso Nacional Unificado (CNU). Na ocasião, foram ofertadas 84 vagas imediatas para os cargos de Técnico, Analista e Pesquisador.

As remunerações iniciais praticadas pelo órgão variam entre aproximadamente R$ 5,9 mil e R$ 14,3 mil, a depender da carreira e do nível de escolaridade exigido.

Com a possibilidade de autorização para quase 1,5 mil vagas, a expectativa é de que o concurso INCA figure entre as seleções federais mais aguardadas. Novas informações deverão ser divulgadas conforme o andamento da análise do pedido junto ao Governo Federal.

Resumo de vagas e salários