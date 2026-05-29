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OPORTUNIDADE

Prefeitura da Bahia lança concurso com 114 vagas imediatas

O certame na cidade de Araçás oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade; confira

Carla Melo
Por
Sede da prefeitura de Araçás
Sede da prefeitura de Araçás - Foto: Reprodução | Google Street View

A Prefeitura de Araçás, cidade a cerca de 103 km da capital baiana, lançou um concurso público com 114 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva distribuídas em 54 cargos.

São oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais e salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 3.000.

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Confira os cargos e os salários correspondentes

Fundamental

  • Merendeira - R$ 1.621
  • Auxiliar de serviços gerais - R$ 1.621

Médio

  • Técnico municipal de controle interno - R$ 1.750
  • Agente de almoxarifado - R$ 1.621
  • Agente de patrimônio médio - R$ 1.621
  • Assistente administrativo — contabilidade e finanças - R$ 1.621
  • Auxiliar de classe - $ 1.621
  • Intérprete de Libras - R$ 1.621
  • Secretário escolar I - R$ 1.621

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Superior

  • Auditor tributário - R$ 3.000
  • Assistente social - R$ 2.876,67
  • Bibliotecário - R$ 2.481,72
  • Coordenador pedagógico - R$ 2.619,29
  • Fonoaudiólogo - R$ 2.205,98
  • Nutricionista I (nutrição) - R$ 2.337,29
  • Professor (várias áreas) - R$ 2.433,89
  • Psicólogo - R$ 2.337,29

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Selecon, banca organizadora do certame, de 1º de junho a 13 de julho de 2026.

A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade dos cargos.

  • Fundamental - R$ 70
  • Médio/técnico - R$ 85
  • Superior - R$ 120

Etapas

O concurso público terá as seguintes etapas:

  • 1ª Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
  • 2ª Etapa: Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de nível médio e de nível superior;
  • 3ª Etapa: Prova Prática, exclusivamente para o cargo de Motorista - categoria “D”, de caráter eliminatório.

As provas estão previstas para 9 de agosto de 2026.

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Tags

concurso público Prefeitura da Bahia vagas

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