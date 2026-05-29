Prefeitura da Bahia lança concurso com 114 vagas imediatas

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A Prefeitura de Araçás, cidade a cerca de 103 km da capital baiana, lançou um concurso público com 114 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva distribuídas em 54 cargos.

São oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais e salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 3.000.

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Confira os cargos e os salários correspondentes

Fundamental

Merendeira - R$ 1.621

Auxiliar de serviços gerais - R$ 1.621

Médio

Técnico municipal de controle interno - R$ 1.750

Agente de almoxarifado - R$ 1.621

Agente de patrimônio médio - R$ 1.621

Assistente administrativo — contabilidade e finanças - R$ 1.621

Auxiliar de classe - $ 1.621

Intérprete de Libras - R$ 1.621

Secretário escolar I - R$ 1.621

Superior

Auditor tributário - R$ 3.000

Assistente social - R$ 2.876,67

Bibliotecário - R$ 2.481,72

Coordenador pedagógico - R$ 2.619,29

Fonoaudiólogo - R$ 2.205,98

Nutricionista I (nutrição) - R$ 2.337,29

Professor (várias áreas) - R$ 2.433,89

Psicólogo - R$ 2.337,29

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Selecon, banca organizadora do certame, de 1º de junho a 13 de julho de 2026.

A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade dos cargos.

Fundamental - R$ 70

- R$ 70 Médio/técnico - R$ 85

- R$ 85 Superior - R$ 120

Etapas

O concurso público terá as seguintes etapas:

1ª Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; 2ª Etapa: Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de nível médio e de nível superior;

Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de nível médio e de nível superior; 3ª Etapa: Prova Prática, exclusivamente para o cargo de Motorista - categoria “D”, de caráter eliminatório.

As provas estão previstas para 9 de agosto de 2026.