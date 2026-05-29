OPORTUNIDADE
Prefeitura da Bahia lança concurso com 114 vagas imediatas
O certame na cidade de Araçás oferece oportunidades para todos os níveis de escolaridade; confira
A Prefeitura de Araçás, cidade a cerca de 103 km da capital baiana, lançou um concurso público com 114 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva distribuídas em 54 cargos.
São oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais e salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 3.000.
Confira os cargos e os salários correspondentes
Fundamental
- Merendeira - R$ 1.621
- Auxiliar de serviços gerais - R$ 1.621
Médio
- Técnico municipal de controle interno - R$ 1.750
- Agente de almoxarifado - R$ 1.621
- Agente de patrimônio médio - R$ 1.621
- Assistente administrativo — contabilidade e finanças - R$ 1.621
- Auxiliar de classe - $ 1.621
- Intérprete de Libras - R$ 1.621
- Secretário escolar I - R$ 1.621
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Superior
- Auditor tributário - R$ 3.000
- Assistente social - R$ 2.876,67
- Bibliotecário - R$ 2.481,72
- Coordenador pedagógico - R$ 2.619,29
- Fonoaudiólogo - R$ 2.205,98
- Nutricionista I (nutrição) - R$ 2.337,29
- Professor (várias áreas) - R$ 2.433,89
- Psicólogo - R$ 2.337,29
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Selecon, banca organizadora do certame, de 1º de junho a 13 de julho de 2026.
A taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade dos cargos.
- Fundamental - R$ 70
- Médio/técnico - R$ 85
- Superior - R$ 120
Etapas
O concurso público terá as seguintes etapas:
- 1ª Etapa: Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;
- 2ª Etapa: Prova de Redação, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos de nível médio e de nível superior;
- 3ª Etapa: Prova Prática, exclusivamente para o cargo de Motorista - categoria “D”, de caráter eliminatório.
As provas estão previstas para 9 de agosto de 2026.