CONCURSOS

CONCURSOS

Instituto Militar abre concurso público com salários de até R$ 9.004,0

Certame oferece 30 vagas em diferenciadas áreas de atuação da engenharia

Gustavo Zambianco
O Instituto Militar de Engenharia (IME) abriu, nesta quarta-feira, 27, as inscrições para o seu novo concurso público voltado ao Curso de Formação de Oficiais da Ativa do Quadro de Engenheiros Militares (CA/CFrm).

O certame oferece 30 vagas para o período de 2026/2027, com remunerações iniciais que podem chegar a R$ 9.004,00.

Distribuição das vagas por área de atuação

As 30 oportunidades estão distribuídas entre as seguintes especialidades da engenharia:

  • Engenharia de Fortificação e Construção (Civil): 7 vagas
  • Engenharia de Computação: 4 vagas
  • Engenharia Mecânica: 4 vagas
  • Engenharia de Comunicações: 3 vagas
  • Engenharia Eletricista: 3 vagas
  • Engenharia Cartográfica: 2 vagas
  • Engenharia Eletrônica: 2 vagas
  • Engenharia de Materiais: 1 vaga
  • Engenharia Química: 1 vaga
  • Engenharia de Produção: 1 vaga
  • Engenharia Aeronáutica: 1 vaga
  • Engenharia Nuclear: 1 vaga

Do total de vagas, oito são reservadas para candidatos pretos ou pardos, distribuídas entre as áreas de Engenharia Civil, Elétrica, Comunicações, Mecânica, Computação e outras especialidades definidas por sorteio.

Além disso, há a reserva de uma vaga para candidatos indígenas e uma para quilombolas, também sorteadas entre as disciplinas citadas.

Inscrições e isenção da taxa

O processo de inscrição deve ser realizado exclusivamente pela internet, por meio do site oficial do IME, e permanecerá aberto até o dia 8 de julho. A taxa de participação foi fixada em R$ 150,00.

O período para solicitar a isenção do pagamento da taxa ocorrerá entre os dias 1º e 5 de junho. O benefício é destinado aos candidatos que se enquadrem nos seguintes grupos:

  • Dependentes de ex-combatentes falecidos ou incapacitados em ação (ou em consequência da Segunda Guerra Mundial, pela FEB ou Marinha Mercante);
  • Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de famílias de baixa renda;
  • Doadores de medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Estrutura do processo seletivo

O concurso público será composto por quatro etapas de avaliação, todas de caráter eliminatório:

  • Exame Intelectual (EI): de caráter eliminatório e classificatório;
  • Inspeção de Saúde (IS);
  • Exame de Aptidão Física (EAF);
  • Avaliação Psicológica (Avl Psc).

Locais de prova

Embora o curso de formação seja realizado na sede do IME, no Rio de Janeiro, os candidatos poderão realizar os exames intelectuais em diversas cidades do país, distribuídas pelas Regiões Militares (RM):

  • 1ª RM: Rio de Janeiro (RJ) e Vila Velha (ES)
  • 2ª RM: São Paulo (SP), São José dos Campos (SP) e Campinas (SP)
  • 3ª RM: Porto Alegre (RS) e Santa Maria (RS)
  • 4ª RM: Belo Horizonte (MG) e Juiz de Fora (MG)
  • 5ª RM: Curitiba (PR)
  • 6ª RM: Salvador (BA)
  • 7ª RM: Recife (PE)
  • 8ª RM: Belém (PA)
  • 9ª RM: Campo Grande (MS)
  • 10ª RM: Fortaleza (CE) e Teresina (PI)
  • 11ª RM: Brasília (DF) e Goiânia (GO)
  • 12ª RM: Manaus (AM)

Detalhamento das fases práticas e teóricas

Exame Intelectual

As provas escritas serão aplicadas nos dias 28 e 29 de outubro de 2026, com início rigorosamente às 13h30 (horário de Brasília). A avaliação teórica divide-se em três blocos:

Conhecimentos Específicos

  • Composição: Questões sobre a especialidade de Engenharia escolhida;
  • Caráter: Eliminatório e classificatório;
  • Peso 6,5;
  • Nota mínima: 4,00;
  • Data prevista: 28/10/2026.

Portugês

  • Composição: Questões objetivas e Redação (texto dissertativo-argumentativo);
  • Caráter: Eliminatório e classificatório;
  • Peso: 2,0;
  • Nota mínima: 4,00;
  • Data prevista: 29/10/2026.

Inglês

  • Composição: Questões objetivas e/ou discursivas de interpretação e gramática;
  • Caráter: Eliminatório e classificatório;
  • Peso: 1,5;
  • Nota mínima: 4,00;
  • Data prevista: 29/10/2026.

Exame de Aptidão Física (EAF)

Os candidatos convocados realizarão os testes físicos entre os dias 11 de janeiro e 12 de fevereiro de 2027. Os critérios mínimos de aprovação são divididos por gênero:

Corrida Livre

  • Requisito Masculino: 2.100 metros;
  • Requisito Feminino: 1.850 metros;
  • Prazo/Condição: 12 minutos;

Abdominal Supra

  • Requisito Masculino: 30 repetições;
  • Requisito Feminino: 27 repetições;
  • Prazo/Condição: 3 minutos;

Flexão de Braços

  • Requisito Masculino: 19 repetições;
  • Requisito Feminino: 10 repetições;
  • Prazo/Condição: Sem limite de tempo; sem apoio de joelhos;

O concurso público será válido a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final até 60 dias após a data limite prevista para a matrícula oficial dos candidatos aprovados no IME.

