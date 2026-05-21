Petrobras abre 150 vagas com jornada de 20h semanais na Bahia

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Petrobras abriu nesta quinta-feira, 21, um novo processo seletivo com 150 vagas de estágio distribuídas em 12 estados brasileiros, incluindo a Bahia. As oportunidades contam com jornada de apenas 20 horas semanais e possibilidade de atuação em modelo híbrido, dependendo da área e da unidade escolhida.

Na Bahia, as vagas são destinadas aos municípios de Salvador e Camaçari. O processo seletivo será realizado de forma totalmente online, incluindo a etapa de prova objetiva.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Inscrições seguem abertas até junho

Os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de junho por meio do site oficial disponibilizado pela empresa.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino superior pública ou privada reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Após finalizar a inscrição, os candidatos já estarão liberados para realizar a prova objetiva online, que será responsável pela classificação no processo seletivo.

Prova terá questões de IA e ciência de dados

A avaliação contará com 60 questões objetivas envolvendo diferentes áreas do conhecimento. Entre os conteúdos cobrados estão Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, conhecimentos gerais, Tecnologias, Ciência de Dados, Inteligência Artificial e temas relacionados à própria Petrobras.

Segundo a empresa, o regime de atividades será de 20 horas semanais, distribuídas entre segunda e sexta-feira.

A Petrobras também informou que candidatos com deficiência poderão atuar em teletrabalho integral, desde que exista compatibilidade com o plano de atividades previsto para a função.

Vagas estão espalhadas por 12 estados

Além da Bahia, o processo seletivo contempla oportunidades em municípios de Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Sergipe, Ceará e Amazonas.

A seleção faz parte da ampliação de oportunidades oferecidas pela estatal em diferentes regiões do país, especialmente para estudantes do ensino superior interessados em ingressar no mercado de trabalho com jornada reduzida e benefícios mensais.