Concurso PM-BA com 2.500 vagas tem nova previsão para publicação do edital

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Polícia Militar da Bahia - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

O novo concurso da Polícia Militar da Bahia já está na fase final de elaboração, e os editais devem ser divulgados entre o fim de maio e a primeira quinzena de junho, com oferta de 2.500 vagas.

O comandante-geral da PM BA, coronel Antonio Carlos Silva Magalhães, anunciou o prazo nesta quarta-feira, 13. Segundo ele, a previsão para o lançamento do edital é entre o final deste mês e a primeira quinzena de junho. "O nosso governador já sinalizou a possibilidade de isso acontecer”, afirmou em entrevista à Salvador FM.

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Sobre o concurso da PM BA

O concurso tem vagas para o Curso de Formação de Soldados (CFSD) e para o Curso de Formação de Oficiais (CFO).

Nos últimos editais do concurso, os cargos de soldado e oficial exigiam:

nível médio

altura mínima de 1,60m para homens

altura mínima de 1,55 m para mulheres

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

Idade mínima exigida de 18 anos e máxima de 30 anos.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetiva, discursiva e de títulos, realizadas em Salvador.

Concurso terá edital para a Saúde

O programa também conta com autorização para abertura de 16 vagas para o quadro de Saúde, divididas da seguinte forma:

12 vagas para médicos

4 vagas para odontólogos.

As vagas exigem nível superior em Medicina ou Odontologia, além de registro no respectivo conselho profissional.

O Instituto AOCP foi contratado como banca organizadora do concurso e ficará responsável pelo recebimento das inscrições e aplicação das provas.

Como foi o último concurso da PM BA?

O último concurso da PM BA ocorreu em 2022 e ofertou 2 mil vagas para o cargo de soldado. Na época, a remuneração inicial era de R$ 4.012,11.

A prova objetiva foi dividida entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História do Brasil, Geografia do Brasil, Atualidades, Informática, Direitos Constitucional, Humanos, Administrativo, Penal e Penal Militar, além de Igualdade Racial e de Gênero.