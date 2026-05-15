OPORTUNIDADE
Prefeitura lança concurso com 66 vagas e salários acima de R$ 21 mil
As vagas para Foz do Iguaçu são para todos os níveis de escolaridade
A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou o edital do concurso público que oferece mais de 60 vagas entre imediatas e de cadastro reserva com salários que chegam a até R$ 21.622,38.
As vagas estão voltadas aos cargos de nível fundamental, médio, técnico, magistério e superior, e disponibilizam oportunidades para:
- Motorista;
- Agente administrativo;
- Agentes comunitários de saúde;
- Agentes de combate às endemias;
- Técnico em segurança do trabalho;
- Professor;
- Enfermeiro;
- Farmacêutico;
- Engenheiros;
- Contador;
- Médico da família;
- Psicólogo;
- Assistente social;
- Procurador
Como se inscrever
As inscrições começam a partir das 8h, do dia 18 de maio, e seguem até dia 14 de junho de 2026, através do site da Fundação FAFIPA, banca organizadora do certame.
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O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que os horários das provas não coincidam.
A taxa de inscrição será de:
- R$ 90,00 para cargos de nível fundamental
- R$ 100,00 para nível médio e técnico
- R$ 130,00 para cargos de magistério e nível superior.
Isenção da taxa de inscrição
O certame oferece isenção na taxa de inscrição para:
- Pessoas em situação de hipossuficiência;
- Doadores de sangue
- Doadores de medula óssea
- Mulheres vítimas de violência doméstica
A isenção será concedida conforme previsto na legislação municipal.
Datas e salários
O concurso público contará com etapas objetivas, discursivas e, dependendo do cargo, prova prática, prova didática, títulos e curso de formação. Os salários podem chegar a R$ 21.622,38, dependendo do cargo.
A prova acontecerá no dia 5 de julho e a homologação final dos resultados tem a previsão inicial de ocorrer no dia 14 de outubro de 2026.