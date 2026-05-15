Prefeitura lança concurso com 66 vagas e salários acima de R$ 21 mil

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Prefeitura de Foz do Iguaçu - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou o edital do concurso público que oferece mais de 60 vagas entre imediatas e de cadastro reserva com salários que chegam a até R$ 21.622,38.



As vagas estão voltadas aos cargos de nível fundamental, médio, técnico, magistério e superior, e disponibilizam oportunidades para:

Motorista;

Agente administrativo;

Agentes comunitários de saúde;

Agentes de combate às endemias;

Técnico em segurança do trabalho;

Professor;

Enfermeiro;

Farmacêutico;

Engenheiros;

Contador;

Médico da família;

Psicólogo;

Assistente social;

Procurador

Como se inscrever



As inscrições começam a partir das 8h, do dia 18 de maio, e seguem até dia 14 de junho de 2026, através do site da Fundação FAFIPA, banca organizadora do certame.

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O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que os horários das provas não coincidam.

A taxa de inscrição será de:

R$ 90,00 para cargos de nível fundamental

para cargos de nível fundamental R$ 100,00 para nível médio e técnico

para nível médio e técnico R$ 130,00 para cargos de magistério e nível superior.

Isenção da taxa de inscrição

O certame oferece isenção na taxa de inscrição para:

Pessoas em situação de hipossuficiência;

Doadores de sangue

Doadores de medula óssea

Mulheres vítimas de violência doméstica

A isenção será concedida conforme previsto na legislação municipal.

Datas e salários

O concurso público contará com etapas objetivas, discursivas e, dependendo do cargo, prova prática, prova didática, títulos e curso de formação. Os salários podem chegar a R$ 21.622,38, dependendo do cargo.

A prova acontecerá no dia 5 de julho e a homologação final dos resultados tem a previsão inicial de ocorrer no dia 14 de outubro de 2026.