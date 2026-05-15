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OPORTUNIDADE

Prefeitura lança concurso com 66 vagas e salários acima de R$ 21 mil

As vagas para Foz do Iguaçu são para todos os níveis de escolaridade

Carla Melo
Por
Prefeitura de Foz do Iguaçu
Prefeitura de Foz do Iguaçu -

A Prefeitura de Foz do Iguaçu publicou o edital do concurso público que oferece mais de 60 vagas entre imediatas e de cadastro reserva com salários que chegam a até R$ 21.622,38.

As vagas estão voltadas aos cargos de nível fundamental, médio, técnico, magistério e superior, e disponibilizam oportunidades para:

  • Motorista;
  • Agente administrativo;
  • Agentes comunitários de saúde;
  • Agentes de combate às endemias;
  • Técnico em segurança do trabalho;
  • Professor;
  • Enfermeiro;
  • Farmacêutico;
  • Engenheiros;
  • Contador;
  • Médico da família;
  • Psicólogo;
  • Assistente social;
  • Procurador

Como se inscrever


As inscrições começam a partir das 8h, do dia 18 de maio, e seguem até dia 14 de junho de 2026, através do site da Fundação FAFIPA, banca organizadora do certame.

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O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que os horários das provas não coincidam.

A taxa de inscrição será de:

  • R$ 90,00 para cargos de nível fundamental
  • R$ 100,00 para nível médio e técnico
  • R$ 130,00 para cargos de magistério e nível superior.

Isenção da taxa de inscrição

O certame oferece isenção na taxa de inscrição para:

  • Pessoas em situação de hipossuficiência;
  • Doadores de sangue
  • Doadores de medula óssea
  • Mulheres vítimas de violência doméstica

A isenção será concedida conforme previsto na legislação municipal.

Datas e salários

O concurso público contará com etapas objetivas, discursivas e, dependendo do cargo, prova prática, prova didática, títulos e curso de formação. Os salários podem chegar a R$ 21.622,38, dependendo do cargo.

A prova acontecerá no dia 5 de julho e a homologação final dos resultados tem a previsão inicial de ocorrer no dia 14 de outubro de 2026.

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concurso PREFEITURA vagas

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