UFBA abre 48 vagas para professores com salários de mais de R$ 8 mil

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A Universidade Federal da Bahia (UFBA) abriu, nesta segunda-feira, 18, as inscrições para o processo seletivo simplificado que visa à contratação temporária de 48 professores do magistério superior/substituto em diversas áreas. As oportunidades abrangem três cidades baianas, e os salários podem passar de R$ 8 mil.

Os aprovados no processo seletivo serão lotados nos seguintes campi:

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Salvador;

Vitória da Conquista (Campus Anísio Teixeira);

Camaçari (Campus Carlos Marighella).

Vagas disponíveis

O município de Salvador concentra a maior oferta de vagas, seguido por Vitória da Conquista e Camaçari. Confira a seguir a relação dos cargos por cidade e unidade de ensino:

Salvador

Escola de Nutrição: Ciência dos Alimentos (1 vaga) e Ciência da Nutrição (1 vaga).

Escola Politécnica: Engenharia Química (5 vagas), Ciência e Tecnologia dos Materiais (1 vaga), Engenharia de Transportes e Geodésia (1 vaga), Engenharia Elétrica e de Computação (1 vaga) e Engenharia Ambiental (1 vaga).

Escola de Enfermagem: Coordenação Acadêmica de Enfermagem (4 vagas).

Faculdade de Educação: Educação II (3 vagas).

Faculdade de Direito: Direito Público (4 vagas).

Faculdade de Ciências Contábeis: Ciências Contábeis (2 vagas).

Faculdade de Medicina: Anestesiologia e Cirurgia (1 vaga) e Patologia, Diagnóstico por Imagem e Medicina Legal (1 vaga).

Faculdade de Odontologia: Clínica Odontológica (1 vaga).

Instituto de Ciência da Informação (ICI): Fundamentos e Processos Informacionais (1 vaga) e Documentação e Informação (1 vaga).

Instituto de Ciências da Saúde (ICS): Biomorfologia (1 vaga).

Instituto de Computação: Ciência da Computação (2 vagas) e Computação Interdisciplinar (1 vaga).

Instituto de Letras: Coordenação Acadêmica de Ensino de Letras (3 vagas).

Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde: Fisioterapia (1 vaga) e Fonoaudiologia (2 vagas).

Instituto de Psicologia e Serviço Social (IPSS): Coordenação Acadêmica (1 vaga).

Instituto de Química: Química Orgânica (1 vaga).

Vitória da Conquista

Instituto Multidisciplinar em Saúde: Coordenação Acadêmica do IMS (6 vagas).

Camaçari

Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI): CTI - Ciência, Tecnologia e Inovação (1 vaga).

Remuneração

A remuneração para os cargos de professor substituto varia de acordo com a titulação do candidato e a jornada de trabalho semanal. Confira os vencimentos:

Graduação: R$ 3.090,43 (20h) | R$ 4.326,60 (40h)

Especialização: R$ 3.399,47 (20h) | R$ 4.975,59 (40h)

Mestrado: R$ 3.863,04 (20h) | R$ 5.949,07 (40h)

Doutorado: R$ 4.867,43 (20h) | R$ 8.058,29 (40h)

Como se inscrever

As inscrições para o processo seletivo seguem abertas até o dia 27 de maio de 2026. O procedimento deve ser realizado exclusivamente de forma online, por meio do site oficial da universidade.

A taxa de inscrição está fixada no valor de R$ 150. Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de famílias de baixa renda têm direito à isenção do pagamento, conforme as regras previstas no edital.