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CONCURSO PÚBLICO

Concurso de fábrica da Petrobras é retomado e tem novas datas

As provas do concurso da Ansa já foram aplicadas no dia 26 de abril, em várias cidades do Paraná

Carla Melo
Por
A ANSA é uma subsidiária integral da Petrobras no Paraná
A ANSA é uma subsidiária integral da Petrobras no Paraná - Foto: Agência Petrobras

O concurso da subsidiária da Petrobras, a Ansa, foi retomado nesta segunda-feira, 25, após ter sido suspenso parcialmente no início deste mês.

O aviso foi publicado no Diário Oficial da União com novas informações e datas para as próximas etapas da seleção. O documento também reabre o prazo para recursos e convoca candidatos para novos procedimentos de heteroidentificação.

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As provas do concurso da Ansa já foram aplicadas no dia 26 de abril, nas cidades de Curitiba, Londrina, Guarapuava e Cascavel, todas no estado do Paraná.

Concurso da subsidiária da Petrobras terá novas etapas

Com a retomada do concurso Ansa, o Cebraspe confirmou o cronograma das próximas fases para as áreas que não envolvem as ênfases de Engenharia.

Segundo o edital publicado no DOU, os candidatos convocados participarão do procedimento de confirmação complementar à autodeclaração para pessoas negras (pretas e pardas).

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Também foi reaberto, entre os dias 26 e 27 de maio, o prazo para apresentação de recursos relacionados às questões das provas, gabaritos preliminares e ao padrão de resposta da prova discursiva. Os recursos enviados anteriormente continuarão válidos e serão considerados pela banca.

O edital ainda traz as próximas datas previstas do concurso:

10 de junho

  • resultado provisório do procedimento complementar à autodeclaração para candidatos negros;
  • resultado provisório da verificação documental para candidatos indígenas e quilombolas; e
  • resultado provisório da análise documental para caracterização de deficiência.

18 de junho

  • resultado final das provas objetivas; e
  • resultado provisório da prova discursiva

As datas informadas não incluem as especialidades de Engenharia, que continuam fora do cronograma atual.

Concurso da Ansa

O concurso da Araucária Nitrogenados oferta 126 vagas imediatas mais cadastro de reserva para cargos dos níveis médio, técnico e superior.

Os salários iniciais serão de:

  • R$4.144,77 para cargos de níveis médio e técnico; e
  • R$8.248,49 para cargos de nível superior.

As contratações ocorrerão pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com lotação na cidade de Araucária, no Paraná, onde está localizada a unidade da empresa.

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concurso público Petrobras vagas

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