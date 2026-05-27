Samu abre vagas para concurso público com salários de até R$ 4 mil

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encerra nesta quarta-feira, 27, o prazo de inscrições para o seu novo concurso público voltado a cargos de nível médio. O certame oferece salários iniciais que podem chegar a R$ 4 mil, além de benefícios.

A seleção contempla vagas para preenchimento imediato e também para a formação de cadastro de reserva. Os profissionais aprovados atuarão em diferentes setores operacionais e administrativos ligados à estrutura de atendimento do órgão.

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As oportunidades chamam a atenção dos candidatos não apenas pela remuneração, mas também pela escala de trabalho de 12 horas de serviço por 36 horas de descanso (12x36), modelo altamente atrativo na área da saúde.

Embora o concurso seja destinado para a atuação no estado do Espírito Santo, candidatos de todo o território nacional podem participar do processo seletivo.

Confira os cargos e as vagas oferecidas

As oportunidades distribuem-se entre funções estratégicas para o fluxo de regulação de urgência e emergência:

Telefonista Auxiliar de Regulação

Salário-base: R$ 1.783,68

Benefício: Auxílio-alimentação por plantão realizado

Regime de trabalho: Escala 4×2, com plantões diários de seis horas

Condutor Socorrista

Salário-base: R$ 2.540,33

Benefícios: Auxílio-alimentação e adicional de insalubridade

Regime de trabalho: Escala 12×36 (jornada mensal de 180 horas)

Supervisor de Teleatendimento

Salário-base: R$ 2.917,52 (acrescido de gratificação, elevando a remuneração total a até R$ 4.000,00)

Regime de trabalho: Escala 12×36

Procedimento de inscrição

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial de seleção do Samu, até o final desta quarta-feira, 27.

Para homologar a participação, é necessário preencher o formulário eletrônico de cadastro e anexar os documentos exigidos para o acompanhamento das etapas seguintes.

Etapas do processo seletivo

O concurso contará com uma série de fases de caráter eliminatório e classificatório, cujo objetivo é mensurar o conhecimento técnico, o perfil profissional e a capacidade prática dos candidatos.

As etapas previstas em edital incluem:

Inscrição online e análise curricular; Prova teórica; Entrevista de perfil e entrevista técnica; Prova prática (específica para cargos operacionais); Avaliação psicológica; Entrega de documentação comprobatória.

De acordo com as normas do edital, os concorrentes deverão alcançar o aproveitamento mínimo de 60% nas avaliações teóricas e práticas para seguirem habilitados no certame.

O processo seletivo terá validade inicial de seis meses, prazo que poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme a necessidade do serviço público.