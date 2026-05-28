Concurso do INSS deve oferecer 10 mil vagas efetivas

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Os concurseiros já podem começar a se preparar para a realização de um novo concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Presidente do órgão público, Ana Cristina Viana Silveira confirmou que já há tratativas junto ao MGI para a liberação das provas.

Ao todo, serão 10 mil vagas efetivas, que contemplam os cargos de técnico e analista do seguro social. A informação foi confirmada durante a audiência realizada com representantes da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), na última terça-feira, 26.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com informações divulgadas pelo Qconcursos Folha Dirigida, as vagas serão distribuídas entre: 8.501 para técnico do seguro social e 1.499 vagas para analista do seguro social.

O pedido foi encaminhado ao Ministério da Previdência Social e deverá seguir para análise do MGI, pasta responsável por autorizar concursos federais no Brasil.