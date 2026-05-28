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Concurso do INSS deve oferecer 10 mil vagas efetivas

As vagas devem contemplar dois cargos dentro da organização

Franciely Gomes
Por
As datas serão divulgadas em breve
As datas serão divulgadas em breve - Foto: Ilustratativa | Magnific

Os concurseiros já podem começar a se preparar para a realização de um novo concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Presidente do órgão público, Ana Cristina Viana Silveira confirmou que já há tratativas junto ao MGI para a liberação das provas.

Ao todo, serão 10 mil vagas efetivas, que contemplam os cargos de técnico e analista do seguro social. A informação foi confirmada durante a audiência realizada com representantes da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), na última terça-feira, 26.

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De acordo com informações divulgadas pelo Qconcursos Folha Dirigida, as vagas serão distribuídas entre: 8.501 para técnico do seguro social e 1.499 vagas para analista do seguro social.

O pedido foi encaminhado ao Ministério da Previdência Social e deverá seguir para análise do MGI, pasta responsável por autorizar concursos federais no Brasil.

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concurso público concursos INSS

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