OPORTUNIDADE NA BAHIA
Concurso na Bahia tem quase 400 vagas e salários acima de R$ 6 mil
As oportunidades são de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior
Por Carla Melo
| Atualizada em
A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, localizada no extremo oeste da Bahia, lançou um concurso com 397 vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade que pagam salário de até R$ 6.091,97.
As oportunidades são de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior; sendo:
Nível fundamental:
- Servente/Merendeiro(a)
- Motorista
- Vigilante.
- Nível médio:
- Agente Comunitário de Saúde
- Agente de Combate às Endemias
- Agente de Saúde Bucal
- Agente Sanitarista
- Fiscal Ambiental
- Fiscal de Postura
- Fiscal de Tributos
- Guarda Civil Municipal 3ª Classe
- Técnico em Edificações
- Técnico Administrativo
- Técnico(a) em Topografia
- Técnico Municipal de Controle Interno.
Leia Também:
Nível superior
- Administrador(a)
- Arquiteto(a)
- Assistente Social
- Auditor(a) Fiscal
- Biólogo(a)
- Contador(a)
- Educador(a) Físico
- Engenheiro(a) Agrônomo(a)
- Engenheiro(a) Civil
- Engenheiro(a) Florestal
- Enfermeiro(a)
- Farmacêutico(a)/Bioquímico(a)
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo(a)
- Geólogo(a)
- Médico(a) Veterinário(a)
- Nutricionista
- Odontólogo(a)
- Psicólogo(a)
- Procurador Municipal
- Terapeuta Ocupacional
- Bibliotecário
- Analista Municipal de Controle Interno
- Professor (diferentes áreas).
Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.518,00 a R$ 6.091,97 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.
Como se inscrever
As inscrições para o concurso deverão se inscrever, exclusivamente no site do Instituto Ação, no período previsto de 2 de junho a 3 de julho de 2026.
Para confirmar o pedido de inscrição, será preciso pagar uma taxa que varia de R$ 50,00 a R$ 100,00.