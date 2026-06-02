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HOME > CONCURSOS

OPORTUNIDADE NA BAHIA

Concurso na Bahia tem quase 400 vagas e salários acima de R$ 6 mil

As oportunidades são de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior

Carla Melo
Por
| Atualizada em
Prefeitura de Formosa do Rio Preto
Prefeitura de Formosa do Rio Preto - Foto: Reprodução | Google Street View

A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, localizada no extremo oeste da Bahia, lançou um concurso com 397 vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade que pagam salário de até R$ 6.091,97.

As oportunidades são de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior; sendo:

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Nível fundamental:

  • Servente/Merendeiro(a)
  • Motorista
  • Vigilante.
  • Nível médio:
  • Agente Comunitário de Saúde
  • Agente de Combate às Endemias
  • Agente de Saúde Bucal
  • Agente Sanitarista
  • Fiscal Ambiental
  • Fiscal de Postura
  • Fiscal de Tributos
  • Guarda Civil Municipal 3ª Classe
  • Técnico em Edificações
  • Técnico Administrativo
  • Técnico(a) em Topografia
  • Técnico Municipal de Controle Interno.

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Nível superior

  • Administrador(a)
  • Arquiteto(a)
  • Assistente Social
  • Auditor(a) Fiscal
  • Biólogo(a)
  • Contador(a)
  • Educador(a) Físico
  • Engenheiro(a) Agrônomo(a)
  • Engenheiro(a) Civil
  • Engenheiro(a) Florestal
  • Enfermeiro(a)
  • Farmacêutico(a)/Bioquímico(a)
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo(a)
  • Geólogo(a)
  • Médico(a) Veterinário(a)
  • Nutricionista
  • Odontólogo(a)
  • Psicólogo(a)
  • Procurador Municipal
  • Terapeuta Ocupacional
  • Bibliotecário
  • Analista Municipal de Controle Interno
  • Professor (diferentes áreas).

Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.518,00 a R$ 6.091,97 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso deverão se inscrever, exclusivamente no site do Instituto Ação, no período previsto de 2 de junho a 3 de julho de 2026.

Para confirmar o pedido de inscrição, será preciso pagar uma taxa que varia de R$ 50,00 a R$ 100,00.

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Bahia concurso vagas

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