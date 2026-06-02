Concurso na Bahia tem quase 400 vagas e salários acima de R$ 6 mil

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A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, localizada no extremo oeste da Bahia, lançou um concurso com 397 vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade que pagam salário de até R$ 6.091,97.

As oportunidades são de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior; sendo:

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Nível fundamental:

Servente/Merendeiro(a)

Motorista

Vigilante.

Nível médio:

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Agente de Saúde Bucal

Agente Sanitarista

Fiscal Ambiental

Fiscal de Postura

Fiscal de Tributos

Guarda Civil Municipal 3ª Classe

Técnico em Edificações

Técnico Administrativo

Técnico(a) em Topografia

Técnico Municipal de Controle Interno.

Nível superior

Administrador(a)

Arquiteto(a)

Assistente Social

Auditor(a) Fiscal

Biólogo(a)

Contador(a)

Educador(a) Físico

Engenheiro(a) Agrônomo(a)

Engenheiro(a) Civil

Engenheiro(a) Florestal

Enfermeiro(a)

Farmacêutico(a)/Bioquímico(a)

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo(a)

Geólogo(a)

Médico(a) Veterinário(a)

Nutricionista

Odontólogo(a)

Psicólogo(a)

Procurador Municipal

Terapeuta Ocupacional

Bibliotecário

Analista Municipal de Controle Interno

Professor (diferentes áreas).

Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.518,00 a R$ 6.091,97 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso deverão se inscrever, exclusivamente no site do Instituto Ação, no período previsto de 2 de junho a 3 de julho de 2026.

Para confirmar o pedido de inscrição, será preciso pagar uma taxa que varia de R$ 50,00 a R$ 100,00.