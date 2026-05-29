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SSP-BA

Edital do concurso da PCBA ganha nova data após atraso no lançamento

Serão ofertadas 750 vagas imediatas para os cargos de Investigador, Escrivão e Delegado

Carla Melo
Por
Todos os cargos exigem nível superior
Todos os cargos exigem nível superior - Foto: Divulgação | PC-BA

A publicação do edital do concurso da Polícia Civil da Bahia (PCBA), previsto para maio deste ano, sofreu novamente atraso.

Segundo informações da Secretaria da Administração (Saeb) confirmadas ao Portal A TARDE, o documento deve ser publicado em, aproximadamente, 20 a 30 dias.

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Em dezembro, o próprio secretário de Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), Marcelo Werner afirmou que o edital seria publicado em janeiro de 2026. Posteriormente, em fevereiro, a expectativa passou a ser pela contratação da banca até março. Nenhum dos prazos, porém, foi cumprido.

Em abril, o delegado-geral André Viana afirmou que o concurso, que deve preencher 750 vagas para diversos cargos, seria publicado em maio.

Detalhes do concurso da PC-BA

Conforme anúncio do governador Jerônimo Rodrigues, serão ofertadas 750 vagas imediatas para os cargos de Investigador, Escrivão e Delegado para o concurso.

  • 500 vagas para Investigador;
  • 150 vagas para Escrivão;
  • 100 vagas para Delegado.

Todos exigem nível superior. Para delegado, será necessário possuir bacharelado em Direito. Já os cargos de escrivão e investigador serão destinados a candidatos com graduação em qualquer área de formação.

Neste mês, a Sesab oficializou o Instituto AOCP como o organizador do concurso da Polícia Civil da Bahia.

O último concurso PC BA ofertou 1.000 oportunidades e foi publicado em 2022, sob organização do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

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Tags

Bahia concurso público Polícia Civil

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