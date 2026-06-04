Concursos na Bahia: confira as vagas abertas em junho

Siga o A TARDE no Google

O mês de junho abriu diversas oportunidades de concursos públicos e processos seletivos para todos os níveis de escolaridade na Bahia.

São vagas para prefeituras e órgãos públicos de várias cidades que podem pagar mais de R$ 6 mil.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira as oportunidades

Prefeitura de Mata de São João

A Prefeitura de Mata de São João anunciou um processo seletivo, firmado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para preencher 95 vagas imediatas e temporárias.

As oportunidades destinam-se a candidatos com formação de nível fundamental incompleto e superior. Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.690,05 a R$ 2.939,28 para atuação em jornadas de 20, 30 ou 40 horas por semana.

Confira as vagas

Nível fundamental incompleto

Motorista de Transporte Escolar;

Agente Educacional Ambiental;

Agente de Limpeza;

Copeiro.

Nível superior

Picólogo;

Assistente Social;

Professor NIV – Língua Portuguesa;

Professor NIV – Matemática;

Professor NIV – História;

Professor NIV – Geografia;

Professor NIV – Educação Física;

Professor NIV – Artes;

Professor NIV – Séries Iniciais ;

Professor NIV – Educação Especial.

Os interessados em participar deste certame deverão se inscrever de maneira online, a partir das 8h de 2 de junho até as 16h de 10 de junho de 2026, horário local.

Prefeitura de São Sebastião do Passé

Até o dia 15 de junho, a prefeitura de São Sebastião do Passe está com as inscrições abertas para um processo seletivo simplificado para contratação temporária de mais de 130 profissionais que atuarão em diversas secretarias municipais.

A seleção contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, incluindo vagas imediatas e formação de cadastro reserva

Nível médio/técnico

Técnica de Enfermagem

Técnico em Informática (TI)

Técnico em Laboratório

Técnico em Radiologia

Assistente Administrativo

Assistente de Educação Inclusiva

Assistente de Educação Infantil

Assistente de Educação Inclusiva Libras

Atendente de Farmácia

Auxiliar de Saúde Bucal

Condutor Socorrista

Educador Social

Oficineiro em Atividades Artísticas – Dança

Oficineiro em Atividades Artísticas – Teatro

Oficineiro(a)

Recepcionista.

Nível superior

Assistente Social;

Biomédico

Coordenador(a) Pedagógico(a)

Dentista

Educador Físico

Enfermeira

Farmacêutica

Fisioterapeuta

Fonoaudióloga

Médico Veterinário

Nutricionista

Psicóloga

Professor(a) Pedagogo(a)

Professor(a) de Artes

Professor(a) de Ciências

Professor(a) de Educação Física

Professor(a) de Geografia

Professor(a) de História

Professor(a) de Inglês

Professor(a) de Língua Portuguesa

Professor(a) de Matemática

Professor(a) de Música.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal da Concepção Consultoria, no período de 3 a 15 de junho de 2026.

Prefeitura de Maracás

A Prefeitura de Maracás lançou um concurso público com 11 vagas imediatas e outras 11 vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas são para Guarda Civil Municipal, que requer nível médio e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias, além de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, com exigência de ensino superior completo nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito

Os salários variam entre R$ 2.026,25 e R$ 5.000,00 e as inscrições podem ser feitas no site do Instituto Proativa de Gestão Educacional – IPGE, a partir das 00h do dia 26 de maio de 2026 até as 23h59min do dia 21 de junho de 2026.

Prefeitura de Igaporã

O concurso Prefeitura de Igaporã está oferecendo cinco vagas de caráter imediato para provimento de cargos efetivos do município. As remunerações variam entre R$ 1.621,00 e R$ 3.096,50 de acordo com o emprego escolhido

Duas oportunidades são para profissionais de nível médio completo nos cargos de:

Fiscal Ambiental

Fiscal de Tributos.

As outras três contemplam as seguintes funções de nível superior:

Engenheiro Ambiental

Biólogo

Assistente Social.

A inscrição no concurso Prefeitura de Igaporã já foi iniciada e ficará aberta até as 19h do dia 16 de junho de 2026. A solicitação deve ser feita pela Internet, no site da banca organizadora Innovar, onde está disponível o edital completo.

Prefeitura de Formosa do Rio Preto

A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, localizada no extremo oeste da Bahia, lançou um concurso com 397 vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade que pagam salário de até R$ 6.091,97.

As oportunidades são de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior; sendo:

Nível fundamental:

Servente/Merendeiro(a)

Motorista

Vigilante.

Nível médio:

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Combate às Endemias

Agente de Saúde Bucal

Agente Sanitarista

Fiscal Ambiental

Fiscal de Postura

Fiscal de Tributos

Guarda Civil Municipal 3ª Classe

Técnico em Edificações

Técnico Administrativo

Técnico(a) em Topografia

Técnico Municipal de Controle Interno.

Nível superior

Administrador(a)

Arquiteto(a)

Assistente Social

Auditor(a) Fiscal

Biólogo(a)

Contador(a)

Educador(a) Físico

Engenheiro(a) Agrônomo(a)

Engenheiro(a) Civil

Engenheiro(a) Florestal

Enfermeiro(a)

Farmacêutico(a)/Bioquímico(a)

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo(a)

Geólogo(a)

Médico(a) Veterinário(a)

Nutricionista

Odontólogo(a)

Psicólogo(a)

Procurador Municipal

Terapeuta Ocupacional

Bibliotecário

Analista Municipal de Controle Interno

Professor (diferentes áreas).

Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.518,00 a R$ 6.091,97 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.

As inscrições para o concurso deverão se inscrever, exclusivamente no site do Instituto Ação, no período previsto de 2 de junho a 3 de julho de 2026.

Prefeitura de Araçás

A Prefeitura de Araçás, cidade a cerca de 103 km da capital baiana, lançou um concurso público com 114 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva distribuídas em 54 cargos.

São oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais e salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 3.000.

Fundamental

Merendeira - R$ 1.621

Auxiliar de serviços gerais - R$ 1.621

Médio

Técnico municipal de controle interno - R$ 1.750

Agente de almoxarifado - R$ 1.621

Agente de patrimônio médio - R$ 1.621

Assistente administrativo — contabilidade e finanças - R$ 1.621

Auxiliar de classe - $ 1.621

Intérprete de Libras - R$ 1.621

Secretário escolar I - R$ 1.621

Superior

Auditor tributário - R$ 3.000

Assistente social - R$ 2.876,67

Bibliotecário - R$ 2.481,72

Coordenador pedagógico - R$ 2.619,29

Fonoaudiólogo - R$ 2.205,98

Nutricionista I (nutrição) - R$ 2.337,29

Professor (várias áreas) - R$ 2.433,89

Psicólogo - R$ 2.337,29

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Selecon, banca organizadora do certame, de 1º de junho a 13 de julho de 2026.