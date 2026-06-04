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CONCURSOS PÚBLICOS

Concursos na Bahia: confira as vagas abertas em junho

São vagas para prefeituras e órgãos públicos de várias cidades que podem pagar mais de R$ 6 mil

Carla Melo
Por
Cidade de Mata de São João também está com oportunidades abertas
Cidade de Mata de São João também está com oportunidades abertas - Foto: Divulgação/Prefeitura de Mata de São João

O mês de junho abriu diversas oportunidades de concursos públicos e processos seletivos para todos os níveis de escolaridade na Bahia.

São vagas para prefeituras e órgãos públicos de várias cidades que podem pagar mais de R$ 6 mil.

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Confira as oportunidades

Prefeitura de Mata de São João

A Prefeitura de Mata de São João anunciou um processo seletivo, firmado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para preencher 95 vagas imediatas e temporárias.

As oportunidades destinam-se a candidatos com formação de nível fundamental incompleto e superior. Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.690,05 a R$ 2.939,28 para atuação em jornadas de 20, 30 ou 40 horas por semana.

Confira as vagas

Nível fundamental incompleto

  • Motorista de Transporte Escolar;
  • Agente Educacional Ambiental;
  • Agente de Limpeza;
  • Copeiro.

Nível superior

  • Picólogo;
  • Assistente Social;
  • Professor NIV – Língua Portuguesa;
  • Professor NIV – Matemática;
  • Professor NIV – História;
  • Professor NIV – Geografia;
  • Professor NIV – Educação Física;
  • Professor NIV – Artes;
  • Professor NIV – Séries Iniciais ;
  • Professor NIV – Educação Especial.

Os interessados em participar deste certame deverão se inscrever de maneira online, a partir das 8h de 2 de junho até as 16h de 10 de junho de 2026, horário local.

Prefeitura de São Sebastião do Passé

Até o dia 15 de junho, a prefeitura de São Sebastião do Passe está com as inscrições abertas para um processo seletivo simplificado para contratação temporária de mais de 130 profissionais que atuarão em diversas secretarias municipais.

A seleção contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, incluindo vagas imediatas e formação de cadastro reserva

Nível médio/técnico

  • Técnica de Enfermagem
  • Técnico em Informática (TI)
  • Técnico em Laboratório
  • Técnico em Radiologia
  • Assistente Administrativo
  • Assistente de Educação Inclusiva
  • Assistente de Educação Infantil
  • Assistente de Educação Inclusiva Libras
  • Atendente de Farmácia
  • Auxiliar de Saúde Bucal
  • Condutor Socorrista
  • Educador Social
  • Oficineiro em Atividades Artísticas – Dança
  • Oficineiro em Atividades Artísticas – Teatro
  • Oficineiro(a)
  • Recepcionista.

Nível superior

  • Assistente Social;
  • Biomédico
  • Coordenador(a) Pedagógico(a)
  • Dentista
  • Educador Físico
  • Enfermeira
  • Farmacêutica
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudióloga
  • Médico Veterinário
  • Nutricionista
  • Psicóloga
  • Professor(a) Pedagogo(a)
  • Professor(a) de Artes
  • Professor(a) de Ciências
  • Professor(a) de Educação Física
  • Professor(a) de Geografia
  • Professor(a) de História
  • Professor(a) de Inglês
  • Professor(a) de Língua Portuguesa
  • Professor(a) de Matemática
  • Professor(a) de Música.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal da Concepção Consultoria, no período de 3 a 15 de junho de 2026.

Prefeitura de Maracás

A Prefeitura de Maracás lançou um concurso público com 11 vagas imediatas e outras 11 vagas para formação de cadastro reserva.

As vagas são para Guarda Civil Municipal, que requer nível médio e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias, além de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, com exigência de ensino superior completo nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito

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Os salários variam entre R$ 2.026,25 e R$ 5.000,00 e as inscrições podem ser feitas no site do Instituto Proativa de Gestão Educacional – IPGE, a partir das 00h do dia 26 de maio de 2026 até as 23h59min do dia 21 de junho de 2026.

Prefeitura de Igaporã

O concurso Prefeitura de Igaporã está oferecendo cinco vagas de caráter imediato para provimento de cargos efetivos do município. As remunerações variam entre R$ 1.621,00 e R$ 3.096,50 de acordo com o emprego escolhido

Duas oportunidades são para profissionais de nível médio completo nos cargos de:

  • Fiscal Ambiental
  • Fiscal de Tributos.

As outras três contemplam as seguintes funções de nível superior:

  • Engenheiro Ambiental
  • Biólogo
  • Assistente Social.

A inscrição no concurso Prefeitura de Igaporã já foi iniciada e ficará aberta até as 19h do dia 16 de junho de 2026. A solicitação deve ser feita pela Internet, no site da banca organizadora Innovar, onde está disponível o edital completo.

Prefeitura de Formosa do Rio Preto

A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, localizada no extremo oeste da Bahia, lançou um concurso com 397 vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade que pagam salário de até R$ 6.091,97.

As oportunidades são de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior; sendo:

Nível fundamental:

  • Servente/Merendeiro(a)
  • Motorista
  • Vigilante.

Nível médio:

  • Agente Comunitário de Saúde
  • Agente de Combate às Endemias
  • Agente de Saúde Bucal
  • Agente Sanitarista
  • Fiscal Ambiental
  • Fiscal de Postura
  • Fiscal de Tributos
  • Guarda Civil Municipal 3ª Classe
  • Técnico em Edificações
  • Técnico Administrativo
  • Técnico(a) em Topografia
  • Técnico Municipal de Controle Interno.

Nível superior

  • Administrador(a)
  • Arquiteto(a)
  • Assistente Social
  • Auditor(a) Fiscal
  • Biólogo(a)
  • Contador(a)
  • Educador(a) Físico
  • Engenheiro(a) Agrônomo(a)
  • Engenheiro(a) Civil
  • Engenheiro(a) Florestal
  • Enfermeiro(a)
  • Farmacêutico(a)/Bioquímico(a)
  • Fisioterapeuta
  • Fonoaudiólogo(a)
  • Geólogo(a)
  • Médico(a) Veterinário(a)
  • Nutricionista
  • Odontólogo(a)
  • Psicólogo(a)
  • Procurador Municipal
  • Terapeuta Ocupacional
  • Bibliotecário
  • Analista Municipal de Controle Interno
  • Professor (diferentes áreas).

Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.518,00 a R$ 6.091,97 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.

As inscrições para o concurso deverão se inscrever, exclusivamente no site do Instituto Ação, no período previsto de 2 de junho a 3 de julho de 2026.

Prefeitura de Araçás

A Prefeitura de Araçás, cidade a cerca de 103 km da capital baiana, lançou um concurso público com 114 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva distribuídas em 54 cargos.

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São oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais e salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 3.000.

Fundamental

  • Merendeira - R$ 1.621
  • Auxiliar de serviços gerais - R$ 1.621

Médio

  • Técnico municipal de controle interno - R$ 1.750
  • Agente de almoxarifado - R$ 1.621
  • Agente de patrimônio médio - R$ 1.621
  • Assistente administrativo — contabilidade e finanças - R$ 1.621
  • Auxiliar de classe - $ 1.621
  • Intérprete de Libras - R$ 1.621
  • Secretário escolar I - R$ 1.621

Superior

  • Auditor tributário - R$ 3.000
  • Assistente social - R$ 2.876,67
  • Bibliotecário - R$ 2.481,72
  • Coordenador pedagógico - R$ 2.619,29
  • Fonoaudiólogo - R$ 2.205,98
  • Nutricionista I (nutrição) - R$ 2.337,29
  • Professor (várias áreas) - R$ 2.433,89
  • Psicólogo - R$ 2.337,29

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Selecon, banca organizadora do certame, de 1º de junho a 13 de julho de 2026.

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