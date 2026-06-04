CONCURSOS PÚBLICOS
Concursos na Bahia: confira as vagas abertas em junho
São vagas para prefeituras e órgãos públicos de várias cidades que podem pagar mais de R$ 6 mil
O mês de junho abriu diversas oportunidades de concursos públicos e processos seletivos para todos os níveis de escolaridade na Bahia.
São vagas para prefeituras e órgãos públicos de várias cidades que podem pagar mais de R$ 6 mil.
Confira as oportunidades
Prefeitura de Mata de São João
A Prefeitura de Mata de São João anunciou um processo seletivo, firmado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), para preencher 95 vagas imediatas e temporárias.
As oportunidades destinam-se a candidatos com formação de nível fundamental incompleto e superior. Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.690,05 a R$ 2.939,28 para atuação em jornadas de 20, 30 ou 40 horas por semana.
Confira as vagas
Nível fundamental incompleto
- Motorista de Transporte Escolar;
- Agente Educacional Ambiental;
- Agente de Limpeza;
- Copeiro.
Nível superior
- Picólogo;
- Assistente Social;
- Professor NIV – Língua Portuguesa;
- Professor NIV – Matemática;
- Professor NIV – História;
- Professor NIV – Geografia;
- Professor NIV – Educação Física;
- Professor NIV – Artes;
- Professor NIV – Séries Iniciais ;
- Professor NIV – Educação Especial.
Os interessados em participar deste certame deverão se inscrever de maneira online, a partir das 8h de 2 de junho até as 16h de 10 de junho de 2026, horário local.
Prefeitura de São Sebastião do Passé
Até o dia 15 de junho, a prefeitura de São Sebastião do Passe está com as inscrições abertas para um processo seletivo simplificado para contratação temporária de mais de 130 profissionais que atuarão em diversas secretarias municipais.
A seleção contempla cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, incluindo vagas imediatas e formação de cadastro reserva
Nível médio/técnico
- Técnica de Enfermagem
- Técnico em Informática (TI)
- Técnico em Laboratório
- Técnico em Radiologia
- Assistente Administrativo
- Assistente de Educação Inclusiva
- Assistente de Educação Infantil
- Assistente de Educação Inclusiva Libras
- Atendente de Farmácia
- Auxiliar de Saúde Bucal
- Condutor Socorrista
- Educador Social
- Oficineiro em Atividades Artísticas – Dança
- Oficineiro em Atividades Artísticas – Teatro
- Oficineiro(a)
- Recepcionista.
Nível superior
- Assistente Social;
- Biomédico
- Coordenador(a) Pedagógico(a)
- Dentista
- Educador Físico
- Enfermeira
- Farmacêutica
- Fisioterapeuta
- Fonoaudióloga
- Médico Veterinário
- Nutricionista
- Psicóloga
- Professor(a) Pedagogo(a)
- Professor(a) de Artes
- Professor(a) de Ciências
- Professor(a) de Educação Física
- Professor(a) de Geografia
- Professor(a) de História
- Professor(a) de Inglês
- Professor(a) de Língua Portuguesa
- Professor(a) de Matemática
- Professor(a) de Música.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal da Concepção Consultoria, no período de 3 a 15 de junho de 2026.
Prefeitura de Maracás
A Prefeitura de Maracás lançou um concurso público com 11 vagas imediatas e outras 11 vagas para formação de cadastro reserva.
As vagas são para Guarda Civil Municipal, que requer nível médio e Carteira Nacional de Habilitação nas categorias, além de Auditor Fiscal de Tributos Municipais, com exigência de ensino superior completo nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Economia ou Direito
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Os salários variam entre R$ 2.026,25 e R$ 5.000,00 e as inscrições podem ser feitas no site do Instituto Proativa de Gestão Educacional – IPGE, a partir das 00h do dia 26 de maio de 2026 até as 23h59min do dia 21 de junho de 2026.
Prefeitura de Igaporã
O concurso Prefeitura de Igaporã está oferecendo cinco vagas de caráter imediato para provimento de cargos efetivos do município. As remunerações variam entre R$ 1.621,00 e R$ 3.096,50 de acordo com o emprego escolhido
Duas oportunidades são para profissionais de nível médio completo nos cargos de:
- Fiscal Ambiental
- Fiscal de Tributos.
As outras três contemplam as seguintes funções de nível superior:
- Engenheiro Ambiental
- Biólogo
- Assistente Social.
A inscrição no concurso Prefeitura de Igaporã já foi iniciada e ficará aberta até as 19h do dia 16 de junho de 2026. A solicitação deve ser feita pela Internet, no site da banca organizadora Innovar, onde está disponível o edital completo.
Prefeitura de Formosa do Rio Preto
A Prefeitura de Formosa do Rio Preto, localizada no extremo oeste da Bahia, lançou um concurso com 397 vagas imediatas e de cadastro reserva para todos os níveis de escolaridade que pagam salário de até R$ 6.091,97.
As oportunidades são de níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior; sendo:
Nível fundamental:
- Servente/Merendeiro(a)
- Motorista
- Vigilante.
Nível médio:
- Agente Comunitário de Saúde
- Agente de Combate às Endemias
- Agente de Saúde Bucal
- Agente Sanitarista
- Fiscal Ambiental
- Fiscal de Postura
- Fiscal de Tributos
- Guarda Civil Municipal 3ª Classe
- Técnico em Edificações
- Técnico Administrativo
- Técnico(a) em Topografia
- Técnico Municipal de Controle Interno.
Nível superior
- Administrador(a)
- Arquiteto(a)
- Assistente Social
- Auditor(a) Fiscal
- Biólogo(a)
- Contador(a)
- Educador(a) Físico
- Engenheiro(a) Agrônomo(a)
- Engenheiro(a) Civil
- Engenheiro(a) Florestal
- Enfermeiro(a)
- Farmacêutico(a)/Bioquímico(a)
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo(a)
- Geólogo(a)
- Médico(a) Veterinário(a)
- Nutricionista
- Odontólogo(a)
- Psicólogo(a)
- Procurador Municipal
- Terapeuta Ocupacional
- Bibliotecário
- Analista Municipal de Controle Interno
- Professor (diferentes áreas).
Os salários ofertados aos profissionais variam de R$ 1.518,00 a R$ 6.091,97 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.
As inscrições para o concurso deverão se inscrever, exclusivamente no site do Instituto Ação, no período previsto de 2 de junho a 3 de julho de 2026.
Prefeitura de Araçás
A Prefeitura de Araçás, cidade a cerca de 103 km da capital baiana, lançou um concurso público com 114 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva distribuídas em 54 cargos.
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São oportunidades para níveis fundamental, médio, técnico e superior, com jornadas de 20h a 40h semanais e salários que variam entre R$ 1.621 e R$ 3.000.
Fundamental
- Merendeira - R$ 1.621
- Auxiliar de serviços gerais - R$ 1.621
Médio
- Técnico municipal de controle interno - R$ 1.750
- Agente de almoxarifado - R$ 1.621
- Agente de patrimônio médio - R$ 1.621
- Assistente administrativo — contabilidade e finanças - R$ 1.621
- Auxiliar de classe - $ 1.621
- Intérprete de Libras - R$ 1.621
- Secretário escolar I - R$ 1.621
Superior
- Auditor tributário - R$ 3.000
- Assistente social - R$ 2.876,67
- Bibliotecário - R$ 2.481,72
- Coordenador pedagógico - R$ 2.619,29
- Fonoaudiólogo - R$ 2.205,98
- Nutricionista I (nutrição) - R$ 2.337,29
- Professor (várias áreas) - R$ 2.433,89
- Psicólogo - R$ 2.337,29
Como se inscrever
As inscrições podem ser feitas no site do Instituto Selecon, banca organizadora do certame, de 1º de junho a 13 de julho de 2026.